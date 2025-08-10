한화 영입 외부FA 엄상백-심우준-안치홍의 ‘200억 트리오’를 어찌하면 좋을꼬… 세 선수 올 시즌 WAR 총합이 -1.94에 불과하다

프로야구 한화는 지난겨울 자유계약선수(FA) 시장에서 큰 손으로 군림했다. 스토브리그가 개막하자마자 FA 시장의 유이한 선발요원 중 하나였던 사이드암 엄상백에게 4년 총액 78억원이란 거액을 안기며 선발진을 강화했고, 빠른 발과 최고 수준의 수비력을 자랑하는 유격수 심우준과 4년 총액 50억원의 계약을 맺으며 내야진을 정비했다.

시즌 후반기에 접어드는 상황에서 128억원 투자 효과는? 거의 없다고 해도 무방하다. 아니 팀 전력에 보탬이 되기는커녕 마이너스만 되고 있다.

한화는 코디 폰세-라이언 와이스-류현진-문동주로 이어지는 4선발까지는 10개 구단 통틀어 최강이다. 한화가 시즌 내내 고공비행을 펼칠 수 있었던 가장 큰 원동력이 탄탄한 선발진이었다. 이런 선발진의 유일한 구멍이 바로 엄상백이었다. 결국 후반기 시작부터는 선발진에서 탈락했다.

한화는 5~7일 열린 KT와의 주중 3연전에서 1승2패로 밀리면서 선두 자리를 LG에게 빼앗겼다. 이런 상황에서 LG와의 주말 3연전의 첫 머리였던 8일 경기에서 1-2로 패해 두 팀의 승차가 2경기로 벌어진 상황. 8일 류현진, 10일 문동주의 선발은 예고되어 있는 상황에서 9일 선발투수만 미정으로 남아있는 상황에서 한화 김경문 감독은 ‘깜짝 선발’ 카드를 내려고 고민했지만, “엄상백이 5이닝 버텨주며 자기 역할을 잘해주면 좋겠다”면서 엄상백을 한 번 더 믿어보기로 했다.

그러나 엄상백은 김 감독의 믿음에 전혀 부응하지 못했다. 1회에만 44구를 던지며 LG 타자들을 전혀 압도하지 못한 엄상백은 오스틴에게 투런포를 허용하며 1회에만 석점을 내줬다. 2회에도 마운드에 올랐지만, 안타(박해민), 볼넷(신민재), 2타점 적시 2루타(문성주)를 허용하며 아웃카운트 하나 잡지 못하고 마운드에서 쫓겨내려가야 했다. 바뀐 투수 조동욱이 문성주에게 홈을 허용하면서 이날 엄상백의 최종 성적은 1이닝 5피안타 3볼넷 6실점(6자책). 한화는 엄상백의 조기강판 여파를 이겨내지 못하고 1-8로 패했다.

3연승 포함 후반기 17승3패의 미친 상승세를 이어간 선두 LG는 65승2무41패가 되며 2위 한화(60승3무42패)와의 승차를 3경기로 벌리며 본격적인 독주 채비를 마쳤다.

야구계 속설에서 승차 3경기를 줄이는 데는 한 달이 걸린다고 한다. 지난달 22일까지만 해도 선두를 달리며 2위 LG에 5.5경기 차 앞서있었던 한화는 불과 3주도 되지 않아 앞서 있던 승차는 다 까먹고, 오히려 3경기 차 뒤진 2위로 내려앉았다.

올 시즌 엄상백은 ‘78억팔’다운 모습을 전혀 보여주지 못하고 있다. 올 시즌 성적은 19경기 1승7패 평균자책점 7.42. 선발 등판한 16경기에서 5이닝을 채우지 못한 게 9경기나 될 정도로 선발투수 역할을 전혀 해내지 못하고 있다. WAR(대체선수 대비 승리기여도)는 –0.73으로 팀 성적에 오히려 마이너스만 되고 있는 상황이다.

유격수 심우준도 상황은 비슷하다. 빠른 발과 준수한 유격수비는 여전하지만, 타율 0.202(168타수 34안타) 2홈러 15타점으로 타격에서의 마이너스가 너무 크다. WAR도 –0.09에 그치고 있다.

한화는 지난 시즌을 앞두고 안치홍과 4+2년 총액 72억원의 계약을 맺었다. 한화 입성 첫 해인 지난 시즌만 해도 타율 0.300 13홈런 66타점으로 쏠쏠한 역할을 해줬던 안치홍이지만, 올 시즌엔 타율 0.173(139타수 24안타) 1홈런 14타점으로 2009년 데뷔 이후 최악의 부진을 보이고 있다. 지난 시즌 2.90이었던 WAR도 올 시즌엔 –1.12에 불과하다. 타석에 서는 게 민폐인 수준의 성적이다.

공교롭게도 세 선수의 FA 계약 총액을 합치면 200억. ‘200억 트리오’가 올 시즌 WAR 합은 –1.94에 그치고 있다. 한때 한국시리즈 직행이 기정사실화된 것처럼 보였던 한화. 200억 트리오의 부진이 계속 된다면 한화는 ‘용두사미’ 행보를 피할 수 없을 것으로 보인다.

