[속보] 정청래 “국힘, 정상으로 돌아오라…지금은 비정상”

정청래 더불어민주당 대표가 8일 서울 여의도 당사에서 '당원이 주인이다' 유튜브 라이브를 하고 있다. 더불어민주당 제공

정청래 더불어민주당 대표가 10일 국민의힘을 향해 “지금의 국힘은 정상이 아니다. 정상으로 돌아오라”고 직격했다.

정 대표는 이날 낮 12시 15분쯤 자신의 페이스북에 글을 올려 “나는 평화를 사랑한다. 싸우지 않고 일하고 싶다”며 “정상적이고 건강한 야당 파트너를 원한다. 건강하게 대화하고 건전하게 토론하고 싶다”고 밝혔다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

