[속보] 정청래 “국힘, 정상으로 돌아오라…지금은 비정상”

입력 : 2025-08-10 13:11:04 수정 : 2025-08-10 13:11:03
박윤희 기자 pyh@segye.com

정청래 더불어민주당 대표가 8일 서울 여의도 당사에서 '당원이 주인이다' 유튜브 라이브를 하고 있다. 더불어민주당 제공

 

정청래 더불어민주당 대표가 10일 국민의힘을 향해 “지금의 국힘은 정상이 아니다. 정상으로 돌아오라”고 직격했다.

 

정 대표는 이날 낮 12시 15분쯤 자신의 페이스북에 글을 올려 “나는 평화를 사랑한다. 싸우지 않고 일하고 싶다”며 “정상적이고 건강한 야당 파트너를 원한다. 건강하게 대화하고 건전하게 토론하고 싶다”고 밝혔다.


