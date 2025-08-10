서초구 양재AI특구 우수기업센터 입주기업 모집에 지원 몰려 [지금 우리 동네는]

서울 서초구가 ‘양재AI특구 우수기업센터’ 입주기업 모집을 시작했다. 저렴한 임대료와 각종 특례 등 최적의 입지조건으로 스타트업 업계의 관심이 쏠리는 모양새다.

10일 서초구에 따르면 우수기업센터가 들어설 양재AI특구는 전국 최초의 AI 분야 특구이자, 특구 지정 때부터 강남과 판교를 잇는 최적의 입지로 주목받았다. 인근에 강남데이터센터, 국가AI연구거점, 서울AI허브, 카이스트 AI대학원과 함께 현대·기아·삼성·LG·KT 등 대기업 연구소가 밀집되어 있어 네트워킹, 기술협력을 통한 시너지 효과도 기대된다.

서울 서초구 ‘양재AI특구 우수기업센터’ 전경. 서초구 제공

구는 우수기업센터를 AI 스타트업에게 주변 시세 5분의 1 수준의 저렴한 임대료로 제공할 예정이다. 입주기업에는 양재AI특구만의 특별한 혜택도 주어진다. 출입국관리법상 외국인근로자 체류 기간이 3년에서 5년으로 연장되고, 특허법에서의 특허출원 우선심사 특례를 적용받는다. 이와 함께 서초 AI스타트업 펀드, 고성능 컴퓨팅인프라 지원사업 등 다양한 특화사업과 지원이 제공된다.

입주공간은 28, 33, 36, 56평형 4가지 타입의 40개 독립형 공간으로 구성됐다. 20인부터 최대 42인 규모의 기업 40여개가 입주할 수 있다. 설계단계부터 스타트업 관계자들과 소통해, 거래처·투자자 등과의 잦은 미팅을 수용할 수 있는 36개의 회의실을 조성했다. 컨퍼런스홀과 휴게라운지, 센터와 인근 지하철역을 순환하는 무료 ‘AI특구버스’도 제공한다. 우수기업센터는 내부 인테리어 공사를 마치고 12월 입주를 시작할 예정이다.

우수기업센터 입주 신청과 관련된 자세한 사항은 서초구청 홈페이지(공지사항)나 기업마당(www.bizinfo.go.kr), 스타트업플러스(www.startup-plus.kr) 등을 통해 확인할 수 있다. 접수 마감은 13일 오후 6시까지로 공고문에 제시된 제출서류를 이메일로 제출하면 된다. 최종 입주기업은 서류심사와 대면평가를 거쳐 9월 중 발표 예정이다.

전성수 구청장은 “양재AI특구 우수기업센터는 단순한 공간 제공을 넘어 서초형 AI 기업 육성의 거점으로서의 의미”라며 “전도유망한 AI 기업이라면 이번 기회를 적극 활용하길 바란다”고 말했다. 이어 “이들이 차세대 AI 유니콘기업으로 성장하고 대한민국이 AI 분야 세계 주요 3개국으로 도약할 수 있도록, 서초구는 양재 AI 특구를 중심으로 전력을 다하겠다”고 강조했다.

조성민 기자 josungmin@segye.com

