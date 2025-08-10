인천도시공사, 노후 아동 시설 ‘꿈의 책방 1호점’ 새 단장

iH(인천도시공사)가 미래 꿈나무들이 마음껏 꿈꾸는 공간을 만들고 있다. 바로 대표적 사회공헌사업인 ‘꿈의 책방’을 통해서다. 2014년 서구 가좌동 은가비지역아동센터에 1호점을 선보였으며 11년이 흘러 모두 17곳으로 확산됐고, 안전하고 쾌적한 환경에서 독서·학습에 몰입할 수 있도록 돕는다.

공사는 노후 아동시설 ‘꿈의 책방 1호점’ 새단장이 이뤄진 ‘iHUG Re 꿈의 책방’ 개소식을 최근 열었다고 10일 밝혔다. 앞서 1호점은 센터 내부의 벽 도배와 수납장, 책상 및 의자 교체, iH 임직원 도서 기증 등 리뉴얼을 거친 바 있다.

이번 리모델링은 사업비 3000만원을 투입해 독서공간 조명 조도 개선, 좌석 확충, 벽지·바닥 교체 등 전반의 정비가 진행됐다. iH 측은 이달 말에 청학동지역아동센터에 꿈의 책방 17호점 개소를 앞뒀다.

류윤기 iH 사장은 “꿈의 책방이 지속적으로 운영될 수 있도록 유지·보수 같은 적극적인 지원을 아끼지 않겠다다”며 “앞으로도 여러 사회공헌 프로그램을 발굴하여 아이들의 밝은 미래를 응원할 것”이라고 말했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

