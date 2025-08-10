李대통령 국정 복귀…'한미정상회담·조국·양도세·인사' 현안 산적

일주일간의 하계휴가로 재충전을 마친 이재명 대통령이 이번 주 국정에 복귀한다. 한미 정상회담과 8·15 특별사면, 인사와 양도세 현안 등 산적한 과제를 속도감 있게 추진할 것으로 예상된다.

10일 대통령실에 따르면 이 대통령은 경남 거제 저도 청해대에서 휴가를 마치고 전날 관저로 복귀한 것으로 전해졌다. 이 대통령은 참모진들로부터 밀린 보고를 받으며 '저도 구상'을 국정에 접목시키는 데 골몰 중일 것으로 보인다.

이재명 대통령이 지난 7월 17일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 4차 수석·보좌관 회의에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

대통령실은 이날 베트남 서열 1위인 또 럼 공산당 서기장 국빈 방문 준비에 심혈을 기울이고 있다. 이재명 정부 출범 후 첫 외국 정상의 방한으로, 베트남과 경제 협력 방안에 방점을 찍은 실용외교에 집중할 방침이다.

이 대통령은 11일 럼 서기장과 정상회담을 통해 양국의 포괄적 전략 동반자 관계를 한층 끌어올린다는 구상이다. 같은 날 베트남에 진출한 우리 주요 기업 총수들과 함께 국빈 만찬을 진행하며 한-베트남 경제 협력 확대에 힘을 실을 예정이다.

12일 국무회의에서는 광복절 특사 명단이 확정된다. 조국 전 조국혁신당 대표 부부와 최강욱·윤미향 전 의원 등이 대상 명단에 올라있어 이 대통령 최종 결심만 남은 상태다. 이들에 대한 사면·복권이 유력하다는 관측 속에 야권 반발과 범여권 지형변화 등 정치적 후폭풍이 이어질 전망이다.

80주년을 맞는 광복절에는 이 대통령 국민임명식도 예고돼 숨 가쁜 하루가 예상된다.

이 대통령은 광복절을 맞아 한일 관계에 관한 추가 메시지를 내놓을 것으로 보인다. G7 정상회의에서 한일 정상회담이 성사된 이후 양국은 미래지향적 우호 관계 정립에 뜻을 모았지만, 구체적 협력 방안은 아직 물꼬가 트이지 않았다.

자국내 입지가 위축된 이시바 대통령의 '패전일' 언급 수위와 맞물려 한일 관계 개선 분위기가 이어질지 주목된다. 양국 정상의 광복절 메시지는 한일 셔틀외교 복원의 가늠자가 될 것으로 보인다.

광복절 저녁에는 비상계엄으로 당선과 동시에 임기를 시작한 이 대통령의 국민임명식 행사가 진행된다. 문재인·이명박·박근혜 전 대통령과 전 영부인들을 초청했다. 다만 특검 수사와 재판이 진행 중인 윤석열 전 대통령 부부는 제외됐다.

이 대통령은 촘촘한 공식 일정을 소화하면서도 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담 준비에 매진할 전망이다. 관세 협상 후속 및 방위비 인상을 포함한 '동맹 현대화' 등 의제로 유력한 과제들을 꼼꼼히 대비 중이다.

한미 정상회담 중점 의제가 안보 관련 사안에 몰린 만큼 위성락 국가안보실장을 중심으로 한 외교·안보 라인이 총동원돼 미국 측과 사전 협의·조율에 집중하고 있다.

한미 정상회담을 전후해 이 대통령이 일본을 방문할 가능성도 높다. 아사이신문은 전날 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 "이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 정상회담이 오는 23일 도쿄에서 여는 방향으로 조율 중"이라고 보도했다. 양국은 다양한 가능성을 열어두고 일정을 협의 중인 것으로 전해졌다.

주식 양도세 대주주 기준을 종목당 현행 50억 원에서 10억 원으로 강화하는 주식 양도소득세 과세 개편안은 이르면 이날 고위당정협의회에서 확정될 것으로 보인다. 주식투자자들의 반발이 큰 가운데 개편안 영향이 미미하다는 반론도 적지 않아 이 대통령의 결단만 남은 상태다.

이재명 정부 1기 내각 인사가 마침표를 찍을지도 관심사이다. 후보자 낙마로 인선이 지연된 교육부·여성가족부 장관과 금융감독원장 등 인선 발표가 임박했다는 관측이다.

교육부 장관 후보자로는 박백범 전 교육부 차관이, 여가부 장관 후보자로는 민주당 권인숙 전 의원과 서은숙 전 최고위원, 남인순 의원 등이 거론된다. 금감원장 후보군에는 홍성국 전 최고위원이 하마평에 올랐다.

이밖에 국정기획위원회는 활동 기한 종료(14일)를 전후해 이 대통령에게 그동안 논의한 안(案)을 보고할 것으로 보인다. 이를 토대로 정부조직개편과 주요 국정과제 확정이 속도를 낼 전망이다.

