기승'全'결?…'전한길·尹' 블랙홀에 국힘 전대 비전경쟁 실종

국민의힘 차기 지도부를 선출하는 8·22 전당대회의 선거 운동이 비전과 쇄신 경쟁은 온데간데없이 '윤석열·전한길 블랙홀'에 갇혀 옴짝달싹 못 하는 모습이다.



당 대표·최고위원 후보들이 윤 전 대통령의 계엄 및 탄핵을 놓고 찬반 구도로 대치하는 상황에서 이른바 '윤어게인'의 대표 주자 전한길 씨가 당내 갈등을 더욱 부채질하면서 전당대회가 분열의 장이 되고 있다.

전한길 한국사 강사가 지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 특정 후보를 지지하며 찬탄(탄핵 찬성)파 후보가 등장할 때마다 ‘배신자'란 구호를 외치고 있다. 뉴시스

당장 지난 8일 대구에서 열린 합동연설회에서 스포트라이트를 받은 이는 김문수·장동혁·안철수·조경태 후보가 아니라 전씨였다.



전한길뉴스 기자 자격으로 연설회장에 들어간 전씨는 개혁 성향인 찬탄(탄핵 찬성)파 후보의 연설 도중 당원들에게 '배신자' 구호를 외치도록 유도했고 이는 물병 투척과 지지자 간 몸싸움으로 이어지면서 현장이 아수라장이 됐기 때문이다.



후보자들도 첫 연설에서 미래 청사진을 내놓기보다 전씨를 비롯한 '윤어게인' 세력을 포용할지 여부를 두고 퇴행적 공방만 벌였다는 비판을 받았다.



반탄(탄핵 반대)파인 김문수·장동혁 후보가 윤어게인도 함께 가야 한다는 입장을 피력하자 안철수·조경태 후보는 그들이 극단 세력과 손 잡으며 대중 정당의 길에서 멀어지고 있다면서 윤어게인과의 절연을 강하게 촉구하면서 대립했다.



이에 앞서서도 후보들은 이른바 '전한길 면접' 과정에서 돌출된 윤 전 대통령의 재입당 문제를 놓고 지리멸렬한 신경전을 벌였다.



김문수·장동혁 후보가 전씨 등 보수 유튜버가 진행한 토론회에 출연해 윤 전 대통령 재입당을 수용하겠다는 뜻을 밝히자, 안철수·조경태 후보는 "내란 정당 늪으로 가는가", "제정신인지 모르겠다"며 원색적 비난을 퍼부었다.



지난 대선 과정에서 탈당한 윤 전 대통령은 현재 수감돼 특검수사를 받고 있고 앞으로 재판까지 앞두고 있어 복당 문제를 거론할 상황이 아닌데도 당권 주자들이 윤 전 대통령 문제를 놓고 공방을 벌이자 당내에서도 비판이 나왔다.

김문수 국민의힘 당 대표 후보가 지난 4일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 투게더포럼 시국토론회 '투쟁이 혁신이다'에 참석해 전 한국사 강사 전한길 씨와 인사 나누고 있다. 뉴스1

그런데도 후보자들이 윤 전 대통령과 전씨를 화두로 경쟁하는 것은 당대표 선거에서 전체 80%를 차지하는 당원 표심 때문이라는 분석이 나온다. 이 가운데 강성 지지층이 적지 않은 만큼 반탄파 후보가 이들을 겨냥해 득표전을 강화하면 찬탄파 후보들이 나머지 온건 성향 유권자의 표심 공략을 목표로 이들에 대한 고강도 비판을 쏟아내는 패턴이 계속되고 있어서다.



이 때문에 결국 전당대회가 윤 전 대통령을 지지하는 후보를 뽑아야 한다고 주장하는 전씨가 원하는 그림대로 흘러가고 있다는 얘기까지 나오는 상황이다.



이에 당 지도부는 합동연설회 직후 전씨에 대해 전대 일정 출입 금지와 징계 절차 착수를 결정했지만, 뒤늦은 조치라는 지적도 당내에서 제기된다.



그간 언행을 감안할 때 전씨가 퇴행적 경쟁을 촉발하고 내분을 유발할 것이란 우려가 적지 않았음에도 당 지도부는 독립 기구인 서울시당 윤리위원회에 전씨 조사를 맡겼다면서 조치에 미온적인 태도를 보였기 때문이다.



송언석 비상대책위원장이 중앙당 윤리위원회에 전씨 조사를 이첩하며 조속한 결론을 당부했지만, 결과가 어떻게 나오든 분란의 불씨가 꺼지기는 쉽지 않아 보인다.



당장 전한길뉴스 발행인인 전씨가 유권자가 아닌 언론인 자격을 내세워 전대 일정 참석을 강행할 경우 현장에서의 소란이 재연될 가능성이 작지 않다.



여기에다 김문수·장동혁 후보는 전씨에 대한 출입 금지 조치가 불공평하다고 주장하고, 안철수·조경태 후보는 전씨 출당·제명을 요구하고 있어 이 문제 자체가 반탄·찬탄 간 공방을 격화하는 불쏘시개가 되는 양상마저 보인다.



당내에서는 약 2주 남은 전대 기간 이런 퇴행적 공방이 되풀이된다면 새 지도부 출범에 따른 '컨벤션 효과'는 사라지고 국민적 반감만 키울 것이란 우려가 나온다.



끝 모를 추락세를 이어가는 지지율을 반등할 계기조차 만들지 못한 채 여론만 더 악화할 것이란 얘기다.



당의 한 재선 의원은 10일 연합뉴스와 통화에서 "국민적 관심을 끌어모아야 할 전대가 민심으로부터 멀어지는 전대가 되고 있다"며 "지도부가 진작에 전씨에 대해 단호한 결단을 내렸다면 과거가 아닌 미래를 논하는 전대가 됐을 것"이라고 말했다.

