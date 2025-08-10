與, 정청래 체제 첫 고위 당정협의회…양도세 대주주 기준 등 논의

더불어민주당 정청래 지도부의 첫 고위당정협의회가 10일 개최된다. 한미 관세협상 후속 대응, 양도소득세 과세 대상인 대주주 기준 등에 대한 논의가 이뤄질 것으로 보인다.

정청래 민주당 대표를 비롯한 당 지도부는 이날 오후 4시 서울 종로구 국무총리공관에서 고위당정협의회에 참석한다. 정부 측에선 김민석 국무총리가, 대통령실에선 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장 등이 참석할 예정이다.

새 정부 출범 이후 고위당정협의회를 여는 것은 지난달 6일 이후 이번이 두 번째다. 첫 협의에는 김병기 원내대표가 당대표 직무대행 자격으로 참석해 정부와 물가 안정 대책, 추가경정예산안, 폭염·수해 등 여름철 재난 대응 방안 등을 검토한 바 있다.

이번 고위당정협의회는 정청래 지도부가 들어선 이후 첫 고위당정협의회인만큼 정부, 대통령실과 상견례 차원의 성격도 있다.

회의에선 통상·관세 문제 등을 포함해 다양한 국정 과제가 논의될 것으로 알려졌다.

특히 주식 양도소득세 과세 대상인 대주주 기준을 50억원에서 10억원으로 변경하는 세제 개편안과 관련한 논의 등이 이뤄질 것으로 보인다.

김현정 원내대변인은 지난 7일 국회에서 기자들을 만나 "현재 주식 양도세 관련 공식 입장은 (당)정책위원회에서 당내 의원들 의견을 수렴해서 당대표에게 전달할 것이고, 자연스럽게 이번 주 일요일 고위당정협의회에서 (대통령실에도) 전달될 것"이라고 설명했다.

한편 이재명 대통령은 지난 8일 휴가를 마쳤다. 이에 따라 신임 여당 지도부와의 상견례 시점도 주목된다.

