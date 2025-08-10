“남부지방에만 비가 쏟아붓네…와도 너무 온다” [친절한 날씨]

일요일인 10일은 전국이 대체로 흐린 가운데 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠다.

기상청은 “남부지방과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다”며 “10일은 전남권에 비가 내리고 오전 6시께까지 충청권, 오후 6시께까지 전북, 경상권, 제주도에 비가 오겠다”고 예보했다.

9일부터 이틀간 예상 강수량은 광주·전남 50∼100㎜(많은 곳 전남 해안 150㎜, 광주·전남 내륙 120㎜ 이상), 전북 남부 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 전북 북부 10∼50㎜다.

같은 기간 부산·울산·경남은 50∼100㎜(많은 곳 경남 남해안 150㎜ 이상), 대구·경북 남부는 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 울릉도·독도는 5∼20㎜의 비가 내리겠다.

제주엔 30∼100㎜(많은 곳 120㎜ 이상)의 비가 이어지겠다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 19∼25도, 낮 최고기온은 28∼33도로 예보됐다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 22도, 인천 23도, 수원 22도, 춘천 20도, 강릉 22도, 청주 23도, 대전 22도, 전주 23도, 광주 24도, 대구 22도, 부산 24도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 32도, 인천 30도, 수원 32도, 춘천 33도, 강릉 30도, 청주 32도, 대전 32도, 전주 31도, 광주 31도, 대구 31도, 부산 29도, 제주 30도다.

당분간 기온은 평년(최저 21~25℃, 최고 28~32℃)과 비슷하겠다. 일부 지역에선 열대야가 나타나겠다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수 영향으로 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.

