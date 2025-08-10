“아빠와 탄도미사일 보던 소녀가 北 후계자?”…NYT, 김주애 조명

미국의 유력지 뉴욕타임스(NYT)가 김정은 북한 국무위원장의 둘째 딸 김주애를 집중 조명했다. 아빠인 김 위원장 옆에서 수줍게 있던 소녀가 이제는 무대 중앙에서 대중적인 인물로 급부상했다고 NYT는 전했다.

북한 김정은이 딸 김주애와 함께 미사일 발사 현장에 참석한 모습. 조선중앙통신 연합뉴스

NYT는 김정은이 2022년 11월 대륙간탄도미사일(ICBM) 앞에서 김주애의 손을 잡고 등장하며 딸을 세상에 알렸다면서 이후 북한 관영매체에서 김주애가 아빠 옆에서 점차 더 눈에 띄고 있다고 전했다.

"그녀는 북한에서 알려진 공식 직함이 없다. 외부 세계는 그녀의 목소리도 듣지 못했다. 북한 관영 매체는 그녀의 이름도 언급하지 않고, 오직 '가장 친애하는' '존경하는' 지도자의 딸이라고만 언급한다."

그러나 한국의 정보기관과 분석가들은 김주애를 김정은의 가장 유력한 후계자로 보고 주의 깊게 지켜보고 있다고 NYT는 전했다.

신문은 "한국 정보기관은 김정은에게 자녀가 둘 있을 가능성이 크다고 보고 있다. 또 주애보다 나이가 많은 아들, 즉 세 번째 자녀가 있다는 미확인 보도도 있다"고 소개했다.

그러나 NYT는 "김주애가 공식 석상에 모습을 드러낸 유일한 자녀"라면서 "만약 그녀가 후계자로 지명된다면 고도로 군사화된 가부장제 국가이자 핵보유국인 북한을 통치하는 최초 여성이 될 것"이라고 전했다.

지난해 5월 포착된 김정은 북한 국무위원장과 그의 둘째 딸 김주애. 연합뉴스

NYT는 김주애가 김 위원장과 함께 2022년부터 공식 석상에 등장한 모습을 다양한 영상과 사진들과 함께 소개했다.

2023년과 2025년 영상을 비교하며 성장한 모습을 보여주기도 했고, 군 관련 행사에 참석하거나 시찰을 하며 후계 수업을 받는 듯한 장면들을 편집해 방영 했다.

NYT는 "(김)주애가 공개석상에 모습을 드러낸 것은 39차례인데, 그중 24차례는 군 관련 행사였다"고 전했다.

김기환 기자 kkh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]