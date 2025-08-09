UPF 서울시회, ‘2025 신통일한국 피스로드 서울시 통일대장정’ 성황리에 개최

남북통일운동국민연합 서울시회는 9일 오전 서울시 서소문 별관 후생동 4층 강당에서 ‘2025 신통일한국 피스로드 서울시 통일대장정’을 개최했다. 이번 행사에는 남북통일운동국민연합 회원, 서울시민 등 120여 명이 참석해 광복 80주년과 분단 80년의 의미를 되새기며 신통일한국을 향한 평화의 발걸음을 함께 내디뎠다.
옥윤호 피스로드 공동실행위원장은 환영사에서 “피스로드는 신념으로 이루어지는 것이며, 걸을 때마다, 뛸 때마다 남북통일을 염원해왔다”고 강조하며 도종환 시인의 시 ‘담쟁이’를 낭독했다.
이상호 공동실행위원장은 대회사를 통해 “분단의 역사를 넘어 신통일한국을 향한 평화의 발걸음을 멈추지 말자”고 당부했고, 김인식 공동실행위원장은 “분단 80주년의 해에도 그 의미와 취지를 잊지 말아야 한다”고 격려했다.
특강에 나선 송광석 남북통일정책연구원장은 “지금이야말로 통일을 생각하고 염원하는 열정이 필요한 때”라며 “오늘이 통일의 고개를 넘어가는 순간이 될 것”이라고 강조했다. 이어 김선자 참가자 대표의 평화메시지 낭독, 참석자 대표의 서명식, ‘통일의 노래’ 제창이 진행되었고, 김재연 관악구지부장의 억만세 삼창으로 행사는 마무리됐다.
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]