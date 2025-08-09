문화유산에 '아이돌 생일 스티커' 부착… '소속사 준비 이벤트'

한양도성 보호구역에 아이돌 스티커를 부착하는 사진이 포착되었다. 서경덕 교수팀 제공

한 유명 아이돌 가수의 생일을 기념하기 위해 소속사 측에서 문화유산 보호구역 시설물에 ‘아이돌 스티커’를 무단으로 붙인 사실이 알려져 논란이 일었다.

지난 8일 한 매체에 따르면, 모 아이돌 그룹의 소속사는 지난 2일 멤버의 생일을 맞아 서울 시내 26곳에 아이돌의 스티커를 부착해 숨겨놓고, 이를 찾아낸 팬들에게 애장품을 주는 행사를 진행했다.

이 과정에서 한양도성 인근 보호구역 안내 표지판 등 시설물 최소 4곳 이상에 무단으로 스티커를 부착한 사실이 드러났다.

이후 소속사는 스티커를 붙인 장소를 촬영해 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게재하고, 보물찾기하듯 팬들이 해당 장소를 찾아오도록 유도했다.

서경덕 성신여대 교수는 지난 8일 자신의 SNS를 통해 “한양도성은 현존하는 세계의 도성 중 가장 규모가 크고 역사가 오래된 문화유산”이라고 전했다.

이어 “한양도성의 보호구역 내 시설물에 이벤트용 스티커를 붙였다는 것도 문제이지만, 더 황당한 건 행사 후 뒤처리를 제대로 하지 않아 시설물에는 스티커가 뜯겨 나간 흔적이 남아 있었다는 것”이라고 지적했다.

방송·문화 및 사익을 위해 문화유산을 훼손한 사례는 이번이 처음이 아니다. 올해 초, KBS 드라마 제작팀이 유네스코 세계유산에 등재된 병산서원에 소품 설치를 위해 건축물 기둥에 못을 박아 논란이 되었다.

서 교수는 앞선 사례를 언급하며, “이런 일이 계속 벌어지지 않으려면 문화유산의 중요성에 관한 ‘시민의식’을 개선해야만 할 것”이라며 “그러기 위해서는 정부와 지자체에서 시민들을 대상으로 관련 교육을 확대해 나가는 것이 좋은 방법”이라고 전했다.

또, “우리 스스로가 우리의 문화유산을 먼저 아끼고 잘 보존하는데 만전을 기해야 할 것”이라고 강조했다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

