1988년생 김병훈, ‘K-뷰티 대장주’ 에이피알 이끈 주역…누구길래?

뷰티테크 기업 에이피알(APR)이 국내 대표 화장품 기업들을 제치고 ‘K-뷰티 대장주’ 자리에 올라서면서 1988년생 김병훈 대표에게 업계의 관심이 집중되고 있다.

메디튜브 에이지알 신제품 모델인 그룹 아이브 멤버 장원영 씨와 김병훈 에이피알 대표. 김병훈 대표 SNS

9일 업계에 따르면 지난해 2월 유가증권시장(코스피)에 상장한 에이피알은 올해 들어 가파른 주가 상승세를 이어가고 있다.

연초 대비 주가는 무려 317% 급등했다. 시가총액 역시 빠르게 증가해 지난 6월 23일(종가 기준)에는 LG생활건강을 제쳤다. 지난 6일 기준 약 7조9322억원으로 아모레퍼시픽(약 7조5339억원)도 넘어섰다.

상장 이후 불과 1년 5개월 만에 K-뷰티 시가총액 1위 기업으로 올라선 것이다.

김병훈 대표가 보유한 에이피알 주식 1195만3660주(지분율 31.35%)의 평가액도 급등했다. 현재 약 2조4920억원 규모다. 상장 당시 대비 약 3배, 올해 초 대비로는 4배에 달하는 수치다.

김 대표의 이 같은 성과는 해외에서도 주목을 받고 있다.

지난 8일 블룸버그통신은 김 대표를 ‘36세 뷰티 재벌, 한국의 새로운 억만장자’라고 소개하며 글로벌 투자자들에게 그의 행보를 조명했다.

김 대표는 해당 보도 이후 SNS를 통해 “에이피알과 메디큐브의 성장은 이제 시작”이라며 포부를 밝히기도 했다.

김 대표는 최근 서울 성수동 고급 주상복합단지 ‘아크로서울포레스트’ 펜트하우스를 약 290억원에 매입한 사실이 알려지며 대중의 관심을 모으기도 했다.

연세대 경영학과 재학 중 미국 캘리포니아주로 교환학생을 다녀온 김 대표는 이 시기를 기점으로 본격적인 창업에 나섰다.

여러 시행착오 끝에 2014년 패션·화장품 브랜드 ‘에이프릴스킨’(현 에이피알)을 설립했다. 이후 2021년부터 미용기기 시장으로 사업 영역을 확대했다. 당시 자본금은 5000만원에 불과했다.

그는 틱톡, 인스타그램 등 SNS를 적극 활용해 글로벌 MZ세대를 겨냥한 마케팅 전략을 펼쳤다.

헤일리 비버, 카일리 제너, 클로이 카다시안 등 세계적인 셀럽들이 에이피알 제품을 사용하는 모습이 공개되며 브랜드 인지도를 크게 끌어올렸다.

최근에는 아이브(IVE)의 장원영을 메디큐브 신제품 모델로 기용하며 글로벌 K-뷰티 열풍을 이어가고 있다.

에이피알은 공시를 통해 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 846억원으로 전년 동기 대비 201.9% 증가했다고 밝혔다. 역대 분기 기준 최대 실적이다.

2분기 매출은 3277억원으로 110.8% 증가, 순이익은 663억원으로 175.2% 늘어났다. 화장품, 향수, 이너뷰티 등을 포함한 뷰티 부문에서만 2270억원의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 3배 이상의 성장을 이뤘다.

회사 측은 “대표 브랜드인 메디큐브의 글로벌 시장 안착이 실적 개선에 결정적 역할을 했다”고 분석했다.

김현주 기자 hjk@segye.com

