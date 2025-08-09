“악마화 안 돼” vs “미꾸라지 물 흐린다”… 전한길 징계 놓고 국힘 당권주자들 공방

“악마화하고 극우 프레임 시도 안된다.” VS “미꾸라지 한마리가 진흙탕을 만들고 있다.”

국민의힘이 당권 주자들은 전한길씨 전대 행사 출입 금지와 징계를 놓고 다른 목소리를 내며 9일 공방을 이어갔다. 반탄파인 김문수·장동혁 후보는 전씨를 옹호했으나 찬탄파인 안철수·조경태 후보는 그의 출당 및 제명을 촉구했다. 전씨는 전날 열린 연설회에서 찬탄파 후보 연설 도중 당원들을 향해 “배신자” 구호를 외치도록 유도했다. 국민의힘은 9일 오전 긴급 비상대책위원회를 열어 전씨에 대한 징계 절차를 개시하기로 결정했다.

한국사 강사 전한길 씨가 지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에 참석하고 있다. 연합뉴스

김 후보는 이날 페이스북에서 “당이 일부 인사에게만 경고 조치를 한 것은 명백히 미흡했다”면서 “균형 잡힌 대응이 없다면 분란과 갈등이 돌이킬 수 없을 만큼 커질 것”이라고 지적했다. 그는 이어 “우리의 주적은 폭주하는 독재 이재명 정권이고 야당을 적으로 삼는 정청래 더불어민주당”이라며 “갈등을 녹여 용광로처럼 하나로 묶어 내고, 그 과정에서 불순물이 있다면 철저히 걸러내겠다”고 말했다.



장 후보 역시 페이스북에서 “이번 전대를 기점으로 전한길 한 사람을 악마화하고 극우 프레임으로 엮으려는 시도에 동의하기 어렵다”며 “안 후보처럼 고약한 프레임으로 나까지 엮어 내부 총질을 하면서 전대를 치르려는 태도는 용서하기 어렵다”고 말했다. 그는 전날 합동연설회에서 전씨를 비판한 김근식 최고위원 후보를 겨냥해 “도발 행위를 한 특정 후보도 책임에서 결코 자유로울 수 없다”며 “불이익을 주는 조치의 기준과 무게는 누구에게나 늘 공평해야 한다”고 말했다.



반면 안 후보는 페이스북에 “전한길 미꾸라지 한 마리가 사방팔방을 진흙탕으로 만들고 있다”며 “지도부는 어제 벌어진 전한길 논란에 대해 당무감사를 실시하고, 전 씨를 제명해야 한다”고 적었다. 안 후보는 “김문수, 장동혁 후보가 대표가 된다면, 전한길 등 극단 세력은 수렴청정하며 ‘당권 농단’을 자행할 것”이라며 “전한길은 곧 ‘국민의힘 해산의 길’”이라고 주장했다.



조 후보도 페이스북에서 “윤석열 옹호론자들이 합동연설회를 조직적으로 방해하고 있다”며 “각목만 안 들었지 지난 시절 민주당 전당대회에 침입한 ‘정치깡패 용팔이 사건’을 연상시킨다”고 강하게 비판했다. 그는 이어 “지도부는 전씨의 전대 출입 금지를 넘어 즉각 출당 조치를 하기를 바란다”고 강조했다.

정진수 기자 jen@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]