"호캉스 1주일씩, 500만원 한 번에"… 프리랜서 남자친구 소비에 엇갈린 반응

지난 6일 공개된 ‘연애의 참견 남과 여’에서는 3년 차 연인의 경제관 차이로 인한 갈등 사연이 소개됐다.
연봉 3천만 원으로 시작해 5년간 꾸준히 저축해온 직장인 사연자는 3년 교제한 남자 친구와 결혼 이야기를 하던 중 ‘통장에 이천만 원도 없다’는 이야기에 충격을 받았다고 전했다.
남자 친구는 가수, 스피치 강의, 행사 MC, 미술 심리치료 등 다양한 직업을 병행하는 10년 차 프리랜서로, “일이 몰릴 땐 몰리지만, 아닐 땐 진짜 아무것도 없다”라고 본인의 상황을 설명했다.
사연자가 “그래서 호캉스를 일주일씩 가고 500만 원 낭비한 거냐”라고 말하자, 남자 친구는 “내가 벌어서 내가 좀 쓰겠다는데, 그게 왜 낭비냐”라며 받아쳤다.
그는 “하루도 안 쉬고 매일 두세 시간씩 자면서 받은 돈이다. 그렇게 고생한 나한테 한번 크게 보상해 주고 싶었다”라고 말하며 본인의 소비 이유를 밝혔다.
사연자는 “나는 그냥 현실을 말하는 것”이라며 “이렇게 수입이 불안정한데 언제 집 사고 언제 아이 낳아서 안정을 찾냐”라고 말하자, 남자 친구는 “나는 그렇게 남들처럼 정해진 대로 안 살고 싶다. 내 인생 내가 살 것”이라고 단호하게 답했다.
이어, 사연자의 남자 친구는 사연자가 돈 이야기만 하면 예민해진다며 한 사례를 소개했다.
그는 1매 당 30만 원에 달하는 유명 뮤지컬 티켓을 구매한 후, 사연자에게 함께 갈 것을 제안했으나, 사연자는 “큰돈 쓸 여유가 어디 있냐”라며 거절했다고 밝혔다.
또, 사연자의 생일에 남자 친구는 할인 쿠폰을 많이 쓸 수 있는 패밀리레스토랑을 예약했고, 사연자에게 신메뉴를 먹자고 하자 사연자가 “신제품은 할인 제외 메뉴”라며 다른 메뉴를 시키자고 했다고 전했다.
이에 남자 친구는 “징글징글하다. 이거 한 번 먹는다고 우리가 망하냐. 자꾸 이렇게 나 능력 없는 사람 취급해서 기분 나쁘게 해야 하냐”라며 분노를 표했고, 사연자는 “차라리 그 돈 아껴서 우리 결혼 자금에 보태는 게 더 좋고, 그게 더 행복하다”라고 말했다.
사연자는 “우리 결혼을 좀 미루자. 각자 얼마씩 모은 다음에 그때 결혼 얘기 다시 하자”라고 말했다. 남자 친구는 “어차피 오늘 몇만 원 아낀다고 우리가 서울에 몇십억짜리 집을 살 수 있을 것 같냐”라고 답했다.
사연자는 “결혼을 미루고 돈을 더 모아서 결혼하자고 했지만, 남자 친구는 바뀔 생각이 전혀 없으니 지금 결혼 안 할 거면 헤어지자고 하더라. 어떻게 해야 할지 모르겠다”라며 이야기를 마무리했다.
조충현은 “사실 나랑 와이프도 반대”라고 말했고 천민욱은 “맞춰가면 좋을 것 같다”라고 의견을 표했지만, 안나와 김민정은 각각 “헤어져야 할 것 같다”, “헤어지는 게 맞는 것 같다”라고 주장했다.
특히 김민정은 “정말 안 맞는 부분은 어떻게 해도 잘 안 맞는 부분이 있다. 그걸 고칠 순 없다. ‘그걸 내가 안고 갈 수 있냐’ 이 문제인 것 같다”라고 조언을 남겼다.
또, “헤어지고 서로 양보하는 시간을 가져봐라”라고 조언을 건넸고, 천민욱은 헤어지면 다른 사람이 연인을 채갈 수도 있다면서 “남자분이 지금 뮤지컬 볼 시간이 아니다”라고 말해 웃음을 자아냈다.
