‘못 생겨도 좋다’… 백제 불상 새얼굴 찾기 [지금, 옛 것]

◆어색한 얼굴…백제 불상의 치명적 약점

‘익산 연동리 석조여래좌상’은 1963년 보물로 지정된 백제 불상이다. 국가유산청의 공식적인 평가는 이렇다.

익산 연동리 석조여래좌상. 국가유산청 홈페이지

“당당한 어깨, 균형잡힌 몸매, 넓은 하체 등에서 서툰 듯 하면서 탄력적이고 우아한 면을 보여주고 있다.…대좌의 모습과 광배에 새겨진 무늬를 볼 때 장중하면서도 세련된 특징을 보여주는 600년 경의 희귀한 백제시대 불상으로 그 의의가 높다”

“현존하는 백제 최대의 환조(丸彫·한 덩어리의 재료로 모양 전부를 입체적으로 만든 3차원 조각) 석불”이라는 평가도 눈길을 끈다.

그런데 연동리 불상은 치명적인 약점이 있다. 어색하기 짝이 없는 얼굴이다. 언제 잘려나갔는지 알 수 없는 원래의 불두를 대신해 스님 얼굴을 만들어 얹혀 놓았다. 이런 모습인 지가 꽤 되어 일제강점기 이전 불상이 있는 사찰 주지의 얼굴을 새긴 것이라는 이야기도 있다고 한다. 이런 형상을 하고도 보물로 지정되었다는 것이 가치를 더 도드라지게 하는 게 아닌가 싶기도 하다.

◆불상의 새 얼굴 찾기

국립익산박물관은 연동리 불상을 두고 흥미로운 제안을 하고 있다. 제대로 된 얼굴을 만들어 주자는 것이다. 얼굴이 원래 어땠는지를 알 수 없다. 그래서 비슷한 시기에 제작된 백제, 중국, 일본의 불상을 참고해 3가지 안을 제시했다.

국립익산박물관이 연동리 불상의 새로운 얼굴로 제시한 3가지 안. 왼쪽부터 1, 2, 3안.

1안은 ‘서산 용현리 마애여래삼존상’(국보), ‘태안 동문리 마애삼존불입상(국보)’을 기준으로 했다. 2안은 부여 구교리사지 출토 소조 불상과 일본 호류지 금동삼존불입상으로 바탕으로 했다. 3안은 익산 제석사지 폐기장 출토 소조 천부상과 중국 남북조시대 양나라 석조여래상을 참고했다. 박물관은 각각의 안을 구현한 얼굴 이미지를 연동리 불상 몸통을 복제한 전시품에 투사해 돌려가며 보여준다. ‘어느 게 제일 잘 어울리냐’고 관람객에게 묻고 있는 것이다. 3가지 얼굴이 조금씩 다르지만 살짝 웃고 있다는 건 같다. 박물관은 ‘석불의 미소 되찾기’란 이름을 붙였다. 연동리 불상이 미소를 짓고 있었을 것으로 상상하는 건 웃음이 가장 친근한 감정의 표현인데다, ‘백제의 미소’라는 별칭으로 사랑받는 서산 마애여래삼존상을 의식한 것일 터다.

연동리 불상에 근사한 얼굴을 만들어 주자는 건 박물관 만의 생각은 아니다. 국가유산청, 익산시 등에서 구체적인 작업이 진행 중이다. 2020년 5월 국가유산청은 불상 대좌 정비를 완료했다는 사실을 알리며 “실측조사를 8월까지 진행한 후, 그 결과를 바탕으로 신체적인 비례와 여러 불상의 모습을 분석하여 어색한 불두의 모습도 개선할 예정”이라고 밝혔다.

◆“20세기 최악의 복원”, 미륵사지 동탑

불상의 얼굴을 새로 만들자는 제안은 무에서 유를 창조하는 것과 같다. 원래의 것이 어떤 모습인지를 알 수 없어서다. 비슷한 시기의 국내외 불상, 조각을 참고한다고 해도 결국 상상에 의지할 수밖에 없다. 비슷한 사례가 몇 가지 있었다. 박물관 바로 옆 익산 미륵사지 동탑이 대표적인 사례다.

익산 미륵사지.

미륵사는 무왕대(600∼641)에 창건된 백제 최대 사찰이다. 3개의 탑이 있었다고 한다. 지금까지 남은 건 하나로 바로 미륵사지 석탑, 즉 서탑이다. 거의 무너져 일부만 남아 있던 것을 일제강점기인 1915년 콘크리트로 보강했고, 수십 년이 지난 뒤 구조적인 문제가 확인돼 1999년 해체수리가 결정됐다. 보수에 걸린 시간은 20년, 단일 문화재로는 가장 길었다.

익산 미륵사지 동탑.

동탑은 서탑을 근거로 1992년 만들었다. 자리를 잡은 지 30년이 넘었으니 나름의 역사를 가졌다고 해야 겠지만 1000년이 훌쩍 넘는 서탑의 그것에 비할 건 아니다. 생김새도 너무 매끈해 폐사(廢寺)의 정경과 어울리지 않는다. 결정적인 문제는 서탑을 참고해 건립했다고는 하는데 사실 정체불명이라는 점이다. 9층으로 만들었으나 이마저도 확실치는 않다. 서탑을 형태를 볼 때 원래 9층이겠거니 추정할 뿐이다. 동·서탑이 다른 형태였을지도 모를 일이다. 정치적 필요로 동탑이 생겼다는 비판이 적지 않다. 건립을 결정한 노태우정권의 호남을 위한 선심이었다는 것이다. 2004년 12월 당시 유홍준 문화재청장은 “20세기 한국 문화재 복원 최악의 사례로 기록될 것이다. 최고 권력자의 정치적 목적에 따라 졸속으로 복원됐다”고 강하게 비판했다.

‘한 뼘으로 보는 미륵사지’는 국립익산박물관이 미륵사지의 역사, 출토 유물, 현황 등을 정리한 일종의 가이드북인데, 동탑에 대한 설명이 거의 없다. ‘복원된 미륵사지 동원 석탑’이란 제목의 사진이 유일하게 눈에 띄는 언급이다. 책 말미 ‘미륵사지의 발굴과 정비’라는 글에는 설명을 할 만도 한데 일언반구도 하지 않았다. 만들어진 지 30년이 지나서도 찬밥 신세인 동탑의 처지를 보여주는 것 같다.

경주 월정교.

경주 월정교도 비슷한 사례다. 통일신라 전성기인 경덕왕 19년(760년) 축조된 월정교는 신라 왕궁인 월성과 남산을 잇는 다리었다. 교각 가장 아래 기초석이 남아 있고, 발굴조사에서 나온 목재와 기와 조각을 근거로 석조로 된 다리 위에 기와로 된 지붕이 있는 누각 형태의 것이라고 추정됐다. 물론 짐작일 뿐 월정교의 모습을 전하는 자료는 전혀 없다. 설계 때부터 중국의 다리를 토대로 했다며 논란이 불거졌고, 2018년 4월 준공했다.

◆어색한 얼굴도 나쁘지 않다

미륵사지 동탑이나 월정교을 두고 ‘복원’(復元·원래대로 회복함)이란 표현을 흔히 쓴다. 하지만 ‘원래’가 어떤 지를 알 수 없으니 복원이라는 표현 자체가 성립이 안된다. 국내외 비슷한 유물 등을 참조한 고증이라고 주장을 해본들 결국 상상일 뿐이다.

연동리 불상의 얼굴 되찾기도 다르지 않다. 백제, 비슷한 시기 중국, 일본의 다른 불상을 참조한다고 한들 원래 얼굴은 알 길이 없다. 박물관은 되찾아야 할 얼굴의 핵심으로 ‘미소’를 제시하지만 이 불상이 정말 미소를 짓고 있었을 지는 아무도 모른다.

거칠게 말하면 허상을 쫓는 것에 다름 아니다. 비어 있는대로 두어도 좋을 것을 어떻게든 꾹꾹 눌러서 채운 뒤 눈에 보이는, 손에 잡히는 무언가를 만들어 내려는 건 헛된 욕망이기도 하다.

연동리 불상의 어색한 얼굴이 도저히 못참겠으면 떼어내면 된다. 얼굴의 부재가 불상의 미감을 오히려 돋보이게 할 수 있다. 지금의 얼굴이 후대 만들어 진 것이니 그것을 제거하는 것이 원형 유지’라는 문화재 보존·활용의 대원칙에도 부합한다.

지금의 모습 그대로 두어도 좋지 않을까. 제작 당시의 것일리 없는 어색한 얼굴이지만 그렇게 살아온 시간이 꽤 오래다. 일제강점기에도 이런 모습이었다고 하니 적어도 100년은 넘었을 것이다. 그 시간 동안 수많은 이들이 연동리 불상의 어색한 얼굴을 마주하며 마음을 닦고, 소원성취를 빌었을 것이다. 그 시간을 온전히 존중하는 것도 연동리 불상을 지키는 방법이 아닐까.

