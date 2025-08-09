“尹 배신했다” 아수라장된 국힘 전대…안철수∙조경태 “전한길 출당·제명해야”

국민의힘 ‘찬탄파’(탄핵 찬성파) 당권주자들은 대구에서 열린 전당대회 합동연설회에서 유튜버 전한길씨 주도로 갈등과 소란이 발생한 것에 대해 9일 “즉각 출당시켜야 한다”고 밝혔다.

유튜버 전한길씨가 지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 합동연설회에서 특정 후보를 지지하며 찬탄(탄핵 찬성)파 후보가 등장할 때마다 ‘배신자’란 구호를 외치고 있다. 뉴시스

조경태 후보는 이날 페이스북에서 “‘윤어게인’을 외치는 사람들이 국민의힘에 무슨 도움이 되겠는가. 명백한 선거 방해 행위(를 하고 있)다”며 “당 지도부는 합동연설회 출입금지를 넘어 즉각 출당 조치 하기를 바란다”고 말했다.

지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 8·22 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 일부 당원들이 ‘찬탄파’ 후보들에게 ‘배신자’를 외치는 과정에서 소란이 빚어졌다. 유튜버 전한길씨가 방청석 쪽으로 올라가 ‘배신자’를 외치며 야유를 주도해 지지자 간 고성과 몸싸움이 벌어졌다.

조 후보는 “윤석열 전 대통령 옹호론자들이 합동연설회를 조직적으로 방해하고 있다”며 “훼방꾼들은 혁신 후보자들을 ‘배신자’라고 선동하며 연설을 방해하는 행위를 서슴지 않았다. 누가 누구를 배신했다는 말인가”라고 말했다.

이어 “이런 자들이 국민의힘을 망치고 있다. 각목만 안 들었지, 지난 시절 더불어민주당 전당대회에 침입한 정치깡패 용팔이 사건을 연상시킨다. 끔찍한 일”이라고 덧붙였다.

그러면서 “용납할 수 없는 일이다. 엄중한 조치가 필요하다”고 강조했다.

국민의힘 당권주자들이 지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 합동연설회에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 장동혁∙조경태∙김문수∙안철수 후보. 뉴시스

안철수 후보도 이날 페이스북에서 “대구∙경북에서 이런 일이 벌어진 것은 수치다. 미꾸라지 한 마리가 사방팔방을 진흙탕으로 만들고 있다”며 “‘친길’(친전한길) 당대표가 됐을 때 국민의힘 당권농단의 예고편이 펼쳐졌다”고 밝혔다.

이어 “송언석 비상대책위원장과 선거관리위원회는 어제 벌어진 전한길 논란에 대해 당무감사를 실시하고 전씨를 제명시켜야 한다”고 강조했다.

또 “김문수∙장동혁 후보가 당대표가 된다면 전한길 등 극단세력은 수렴청정을 하며 ‘당권 농단’을 자행할 것”이라며 “그것이 바로 이재명 민주당이 바라는 탄핵옹호 정당, 내란 정당의 길이다. ‘전한길’은 곧 ‘국민의힘 해산의 길’”이라고 말했다.

송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 전날 긴급 지시 사항을 통해 “혼란을 불러일으킨 전한길 씨를 포함해 대의원 자격이 없는 인사들은 향후 개최되는 모든 전당대회 일정에 출입을 금지시킬 것”이라고 밝혔다.

