푸틴, ‘비동맹’ 말레이시아 군주 국빈 초청해 융숭한 대접

이브라힘 이스칸다르 말레이시아 국왕이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 초청으로 러시아를 국빈 방문 중인 사실이 전해져 눈길을 끈다. 동남아국가연합(ASEAN·아세안)의 올해 의장국인 말레이시아는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침략 이후에도 대(對)러시아 제재에 동참하지 않으며 중립적 태도를 고수하고 있다.

러시아를 국빈 방문 중인 이브라힘 이스칸다르 말레이시아 국왕(왼쪽)이 6일(현지시간) 크레믈궁에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담에 앞서 악수를 나누고 있다. 로이터연합뉴스

9일 블룸버그 통신에 따르면 이브라힘 국왕의 러시아 방문 일정은 지난 5일(현지시간) 시작해 오는 10일까지 6일간 이어진다. 1967년 말레이시아가 소련(현 러시아)과 수교한 뒤 그 국가 원수가 러시아를 국빈으로 방문한 것은 이번이 처음이다. 이브라힘 국왕은 지난 6일 모스크바 크레믈 광장에 있는 무명용사 묘역을 참배한 데 이어 크레믈궁에서 푸틴 대통령과 정상회담을 했다.

앞서 말레이시아 왕궁은 이번 방문에 대해 “무역, 교육, 기술 등 부문에서의 협력을 개선하기 위한 것”이라고 설명했다. 모하메드 칼레드 노르딘 국방부 장관이 직접 국왕을 수행하는 점에 비춰 볼 때 국방과 방위산업 분야의 교류에도 역점을 두고 있는 것으로 보인다.

아세안의 주도국 가운데 하나인 말레이시아는 브라질·러시아·인도·중국·남아프리카공화국이 주축이 된 개발도상국 협의체 ‘브릭스’(BRICS) 동참을 오랫동안 희망해왔다. 최근 브릭스가 회원국을 대폭 늘리면서 아세안의 맹주라고 할 인도네시아는 정식으로 브릭스에 가입했으나, 말레이시아는 협력국(파트너) 지위를 얻는 데 그쳤다. 말레이시아 정부는 이번 이브라힘 국왕의 러시아 국빈 방문을 계기로 푸틴 대통령이 말레이시아의 브릭스 가입을 적극 주선하길 기대하는 모습이다.

러시아를 국빈 방문 중인 이브라힘 이스칸다르 말레이시아 국왕(오른쪽)이 6일(현지시간) 모스크바 크레믈 광장에 있는 무명용사 묘역에 헌화하고 있다. 로이터연합뉴스

비동맹과 중립 외교는 아세안이 지켜온 오랜 원칙이기도 하지만 말레이시아는 러시아·우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아를 비난하거나 대러 제재에 가담하는 행위를 지양하고 있다. 2022년 11월 취임한 안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 러시아의 우크라이나 침공에 개의치 않는다는 듯 그간 두 차례 러시아를 찾아 양국 간 협력 강화를 논의했다. 이브라힘 총리는 국왕의 러시아 방문에 앞서 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “말레이시아는 에너지, 방위, 항공우주 및 스마트 농업 분야에서 러시아로부터 새로운 투자와 기술을 유치할 잠재력이 있다”고 밝혔다.

김태훈 논설위원

