유통업계, ‘보양식 대전’…할인 경쟁 불붙었다

유통업계가 보양식과 디저트를 앞세운 대규모 할인 경쟁에 돌입했다. 대형마트는 닭, 장어, 삼겹살 등 주요 식재료와 간편식을 최대 반값 할인하고, 백화점은 글로벌 인기 베이커리 브랜드를 유치하며 고객 확보에 나섰다.

10일 업계에 따르면 롯데마트는 오는 13일까지 ‘보양식 할인전’을 열고 주요 신선식품과 간편식을 최대 50% 할인 판매한다. 복날 대표 식재료인 닭고기, 돼지고기, 장어 등을 합리적인 가격에 제공한다.

닭볶음탕용 손질 닭(800g, 국내산)은 ‘1+1’ 행사로 1만990원에, 두 마리 영계(550g×2, 국내산)는 9990원에 판매된다. 돼지고기 삼겹살과 목심(각 100g, 국내산)은 행사카드로 결제 시 40% 할인된 1998원에, 찜용 돼지갈비(100g)는 1390원에 선보인다.

보양 간편식도 다양하게 준비했다. 복장어 초밥(7입)은 7990원, 큰 초밥(20입)은 1만2990원에 판매하며, CJ 비비고 설렁탕·양지곰탕(700g)은 2개 이상 구매 시 각 7990원에 구매할 수 있다.

이마트는 수산물 보양식을 중심으로 할인 행사를 펼친다. 오는 13일까지 신세계포인트 적립 시 민물장어와 전복을 각각 50% 할인된 가격에 판매한다.

손질 민물장어(100g)는 지난해 말복 대비 35% 낮아진 3990원에, 활전복(100g)은 사이즈별로 2740원~3640원에 마련됐다. 보양식과 곁들이기 좋은 화이트와인 ‘브레이크 포인트 쇼비뇽 블랑(750㎖)’도 반값 할인된 9900원에 판매한다.

닭고기 할인도 진행 중이다. 10일까지 토종닭 전 품목과 무항생제 두 마리 영계는 신세계포인트 적립 시 40% 할인되며, 행사카드 결제 시 추가 10% 할인이 적용된다. 양념 오리주물럭(800g, 냉장)은 4000원 할인된 1만3980원에 제공된다.

홈플러스는 오는 13일까지 여름 마지막 ‘앵콜 홈플런 NOW’ 행사를 열고, 다양한 보양식 재료를 할인 판매한다.

10일까지 ‘삼복 꿀 수박·꿀 왕수박(6~8kg)’은 7대 카드 결제 시 5000원 할인되며, 호주청정우 전 품목(100g)은 최대 50% 할인된다. 농협안심한우(100g)는 마이홈플러스 멤버 특가로 50% 할인되며, 한돈 일품포크 삼겹살·목심(100g, 서귀포점 제외)은 30% 할인된다. 국내산 양파(1.8kg)는 반값에 판매된다.

보양식 대전도 함께 진행된다. 생닭(700g, 서귀포점 제외)은 멤버 특가로 40% 할인되며, 손질 민물장어(1kg)·양념 민물장어구이(334g)는 오는 10일까지 50% 할인된다.

또한 ‘당당 두마리옛날통닭’은 4000원 할인, ‘심플러스 삼계탕 3종(반마리·한마리·녹두)’은 1000원 할인된다. ‘고백스시 9990 장어초밥(20입, 온라인 제외)’도 10일까지 특가로 판매한다.

백화점 업계는 고급 디저트와 글로벌 베이커리 브랜드를 앞세워 고객 유치에 나섰다.

롯데백화점은 수원 타임빌라스 3층 다이닝에비뉴에 뉴욕 감성의 베이글 전문점 ‘위클리 베이글’을 새롭게 선보였다. 바질 베이글(3800원), 클럽 샌드위치(8500원), 베이컨 쪽파 크림치즈(3200원) 등 다양한 베이글 메뉴를 제공한다.

신규 오픈 기념으로 베이글 2개 이상 구매 시 플레인 베이글 1개를 증정하고, 1만5000원 이상 구매 시 머그컵·접시 등 굿즈를 제공하는 캡슐 뽑기 이벤트도 진행 중이다.

신세계백화점은 오는 10일까지 세계 각국의 디저트를 즐길 수 있는 ‘바이트 더 월드(Bite the World)’ 테마 프로모션을 전개한다.

강남점 지하 1층에서는 프랑스 베이커리 ‘보앤미’의 쇼콜라 쿠키샷과 베리 크루아상을 선보이며, 3만 원 이상 구매 시 프랑스산 잼과 발사믹 오일을 증정한다. 타임스퀘어점 지하 1층에서는 브라질 브랜드 ‘오크베리’의 아사이볼, 말차 팝 등 건강 디저트를 판매한다.

유통업계 관계자는 “올해는 늦더위가 이어지는 만큼 보양식 수요가 높을 것으로 예상된다”며 “소비자들의 건강한 여름나기를 위한 다양한 할인 행사와 신제품 출시로 경쟁이 치열해지고 있다”고 말했다.

