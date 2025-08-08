정청래 “당원 1표는 대의원 17표… 현행 표 반영 비율 당헌당규는 위헌”

더불어민주당 정청래 대표는 8일 당원과 대의원간 표 반영 비율이 다른 현행 당헌·당규를 “위헌”이라고 지적하며 개정 의지를 재차 피력했다.

정 대표는 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 진행한 ‘당원과의 대화’ 행사에서 “모든 법을 지배하는 헌법에 평등 선거를 하라고 적어놓고 있다”며 “우리 당헌·당규는 누구(당원)는 1표, 누구(대의원)는 17표 이렇게 돼 있다. 이것은 위헌”이라고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 8일 서울 영등포구 여의도 중앙당사 당원존에서 '당원주권정당, 당원과의 대화' 행사를 주재하고 있다. 더불어민주당 제공

그는 2015년 전당대회 당시 “제가 최고위원으로 2등으로 그때 당선됐다. 제가 당원이나 일반국민여조는 1등 내지 2등 압도적으로 했던 거 같은데 당시 대의원 투표에서 8명중 꼴지 8등을 했다”며 “이번에도 제가 당심 민심에서 압도적으로 1등을 했는데 대의원표는 2등을 했다. 대의원들을 탓하는 게 아니고 존중하지만 자연스러운 것은 아니다”라고 말했다.

그는 “국민여론과 당원여론이 다르다는 것은 큰 문제지만 대체적으로 국민여론과 당원여론은 대부분 일치한다. 당원들이 100만명이 넘으니까”라면서 “이번에도 대의원 표심이 그렇게 나타난 것을 탓하자는 게 절대 아니고 잘못됐다는 것도 아니다”라고 말했다. 대의원의 비중이 높은 것이 문제 소지가 있다는 것이 정 대표의 주장이다. 그는 “이번에 권리당원은 1표인데 대의원의 표는 17표였다. 이걸 고치자는 거다”라고 말했다. 그러면서 그는 ‘대의원 1인 1표제’ 관련 당원과의 토론, 의원총회 과정을 모두 공개하겠다는 구상도 내놨다.

정 대표는 또 대표 취임 직후 사무총장에게 연말 당원콘서트 개최를 위한 준비위원회 구성, 평당원 지명직 최고위원 선발 절차 마련, 내년 지방선거 승리를 위한 기획단 구성을 지시했다고 말했다. 정 대표의 공약사항이기도 했던 당원콘서트 기획은 문재인 정부 당시 청와대 의전비서관을 맡았던 탁현민 씨에게 제안했다고 전했다. 또 월 1회 당원 대상 강연, 연수원 부지 확보 등 ‘당원주권 정당’ 실현을 위한 구상을 밝혔다. 이날 ‘당원과의 대화’에는 정 대표가 취임 직후 당원주권정당 특별위원회 위원장으로 임명한 장경태 의원이 함께했다.

이도형 기자 scope@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]