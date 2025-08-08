“인도, 트럼프 '관세 폭탄' 맞서 미국산 무기도입 유보”

도널드 트럼프 미국 행정부에 총 50%의 고율 관세를 얻어맞은 인도 정부가 미국산 무기·항공기 등 도입 계획을 일시 중단했다.

8일(현지시간) 로이터 통신 보도에 따르면 인도는 당초 수 주 안에 라즈나트 싱 국방부 장관을 미국에 보내 일부 무기 도입 발표를 할 계획이었지만, 방미 계획을 취소하고 구매 발표를 유보했다.

미국 육군 스트라이커 장갑차. 로이터연합뉴스

인도가 구매를 유보한 미국산 무기는 스트라이커 장갑차, 재블린 대전차 미사일이다. 지난 2월 나렌드라 모디 인도 총리와 트럼프 대통령은 이들 무기의 도입·공동 생산 계획을 발표한 바 있다. 싱 장관은 당초 또 방미 기간 보잉 P-8 대잠초계기 6대와 관련 지원 시스템 도입을 발표할 계획이었던 것으로 소식통은 전했다.



P-8 도입 계약은 36억 달러(약 5조원) 규모로 관련 협상이 상당히 진전된 상태였던 것으로 알려졌다.



미국 측이 관세와 관련해 명확한 입장을 제시해야 미국산 무기 도입 협상을 재개할 수 있다는 게 인도 정부의 뜻으로 알려졌다.



모디 정부의 이런 움직임은 트럼프 대통령의 고율 관세 부과로 양국 관계가 악화한 이후 인도가 불만을 구체적으로 나타낸 첫 사례라고 로이터는 설명했다.

정진수 기자 jen@segye.com

