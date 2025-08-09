장관도 누를 뻔한 스미싱 문자…정부·통신사 피싱 예방 힘 모은다

정부와 이동통신사들이 점점 지능화되는 보이스피싱을 막기 위해 머리를 맞댔다.

과학기술정보통신부 배경훈 장관은 8일 KT 광화문 사옥을 방문해 보이스피싱 대응을 위한 현장간담회를 가졌다. 이 자리에는 배 장관을 비롯해 KT, SK텔레콤, LG유플러스 등 이동통신사와 개인정보보호위원회, 국립과학수사연구원, 정보통신기획평가원, 한국인터넷진흥원 등 민·관 전문가가 참석했다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 8일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩에서 열린 '보이스피싱 대응 현장소통 간담회' 에 참석해 '보이스피싱 대응 서비스 시연' 설명을 듣고 있다. 과기부 제공

배 장관은 간담회에서 “보이스피싱 문제는 멀리 있지 않다”며 “저도 쓰레기 투기를 했다는 문자 메시지가 와서 링크를 눌러 보이스피싱 피해를 볼 뻔했다. (진위 여부가) 정말 헷갈리는 부분이 많은데 작은 시작이 사고로 이어지는 것 같다”고 말했다. 그는 “보이스피싱 문제를 정부가 더 각성하고 사전 예방 부분에서 고민을 많이 해야 한다”며 “인공지능(AI)으로 더 진화할 보이스피싱의 근본 대책을 마련하지 않으면 국민에게 피해가 돌아갈 것”이라고 밝혔다.

배 장관은 “AI를 활용한 보이스피싱 예방 효과를 극대화하기 위해서는 무엇보다도 데이터 공유·활용 기반을 마련하는 것이 중요하다”며 관계 부처와 협업해 데이터 이용에 장애가 되는 걸림돌을 제거하겠다고 말했다.

실제 KT가 최근 상용화한 ‘AI 보이스피싱 탐지서비스 2.0’은 범죄자의 실제 음성을 인식하고 AI로 흉내낸 음성까지 식별할 수 있지만, 모델 학습 과정에서 규제샌드박스 특례를 받아야 했다. AI 모델 학습에 국립과학수사연구원이 제공한 보이스피싱 범죄자의 실제 신고 음성, 즉 ‘그놈목소리’를 쓰려면 기존 규제 위반이었기 때문이다. 목소리는 개인정보에 해당해 보이스피싱범의 사용 동의가 필요하다.

이번 간담회는 민·관이 힘을 모아 AI를 활용한 보이스피싱 대응 역량을 강화하고, 보이스피싱 피해 예방을 위한 근본적 대책을 모색하기 위해 마련됐다. 과기부에 따르면 보이스피싱 발생 건수는 올해 상반기 1만2000여 건으로 지난해 같은 기간보다 23% 증가했다. 피해액은 상반기 약 6400억원으로 98% 급증했다. 이는 2023년 한해 피해액 4472억원을 이미 훌쩍 넘어선 수준이다.

앞서 과기부는 지난해 7월 ‘통신분야 보이스피싱 대응방안’을 마련해 △휴대전화 개통 시 본인확인 절차 강화, △해외 로밍 발신문자에 ‘로밍발신’ 안내문자 추가, △동일명의 다회선 가입제한 기간 확대(30일 → 180일) 등을 추진해 왔다. 그러나 최근 보이스피싱 수법이 갈수록 지능화·전문화돼 국민 피해가 증가함에 따라 더 강력하고 실질적인 조치가 필요한 상황이다.

이에 정부는 물론 이동통신 3사는 AI 등 첨단 기술을 동원해 보이스피싱 근절에 힘쓰고 있다. KT의 ‘실시간 통화기반 보이스피싱 탐지 서비스’는 올해 보이스피싱 탐지율 95% 이상을 기록했다. 이를 피해금액으로 환산하면 약 2000억원의 피해를 막은 셈이다.

SK텔레콤은 2021년부터 경찰에 신고된 보이스피싱 전화번호의 수·발신을 자동 차단하는 시스템을 운영하고 있다. AI로 조작한 가짜 목소리인 딥보이스에 대한 탐지 서비스도 추진한다.

LG유플러스는 지난해 11월 출시한 익시오(ixi-O) 앱에서 실시간 보이스피싱 경고 알림을 제공해 왔다. 지난 6월 전국 1800여 개 모든 매장을 ‘보안 전문 매장’으로 전환해 악성 앱 감염 등이 의심되는 고객을 돕고 있다.

SK텔레콤·LG유플러스는 KT와 마찬가지로 정부기관이 보유한 보이스피싱 성문 정보를 이용해 자사의 보이스피싱 탐지 서비스를 고도화할 수 있도록 ICT 규제샌드박스 제도를 활용하기로 했다. 아울러 이동통신 3사는 보이스피싱 예방 캠페인을 합동으로 진행하는데 뜻을 같이 했다.

개인정보보호위원회는 공익 목적의 AI 서비스 개발에 실제 통화 내용·성문 등 양질의 데이터를 이용할 수 있도록 개인정보보호법의 적극적 해석과 법령 개정을 추진해 나갈 계획이라고 밝혔다.

국립과학수사연구원은 디지털 기술을 이용해 보이스피싱 조직 분석 등의 수사를 지원하고, 보유한 범죄 데이터에 대해 비식별화 기술을 적용해 민간의 기술 개발을 지원하고 있다.

배 장관은 “보이스피싱과 같은 디지털 범죄에 맞서 강력한 방패가 되어줄 수 있는 AI 기술을 활용해 민·관이 협력하면 보이스피싱을 근절해 나갈 수 있다”며 “보이스피싱 대응 서비스가 국민들에게 잘 알려지고 활용돼 보이스피싱 예방에 실질적인 효과가 나타날 수 있도록 지속적인 서비스 고도화와 적극적인 홍보를 해달라”고 이동통신사에 당부했다.

