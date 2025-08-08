[속보] SKT, 두달 연속 시장 점유율 40% 무너졌다

사진=뉴시스

SK텔레콤이 6월 이동통신 시장 점유율 39%를 기록하며 두 달 연속 40% 아래로 떨어졌다. 4월 해킹 사태 여파로 가입자 이탈이 이어진 영향이다.

8일 과학기술정보통신부가 발표한 '6월 유·무선통신서비스 가입 현황 및 무선데이터 트래픽 통계'에 따르면 SK텔레콤의 가입자 수는 2천235만670명으로 전체 이동통신 가입자(5730만3514명)의 39%를 차지했다.

해킹 사태로 처음으로 시장 점유율 40% 아래인 39.29%를 기록한 5월보다도 0.29%포인트 하락한 수치다.

KT와 LG유플러스는 각각 1366만1813명(23.84%), 1118만347명(19.51%)으로 5월 대비 시장 점유율이 0.07%포인트, 0.06%포인트 올랐다.

알뜰폰 가입자 수는 1011만684명(17.64%)으로 처음 1000만명을 돌파했다.

통신업계에 따르면 4월 해킹 사태 이후 8월 초까지 95만명 이상의 고객이 타 통신사로 이동했다. 전체 가입자는 약 60만명 순감했다.

