해남 파인비치서 10월 LPGA 대회 열린다

전남 해남군은 화원면 파인비치 골프링크스에서 오는 10월16일부터 19일까지 2025 LPGA BMW 레이디스 챔피언십 대회가 개최된다고 8일 밝혔다. 이 대회는 국내 유일의 LPGA 정규투어 대회로, LPGA 사상 최초로 전남도(해남군)에서 열린다.

대회장소인 파인비치 골프링크스는 환상적인 해안경관을 품은 시사이드(sea-side)코스로, 대한민국 10대 코스 선정과 아시아퍼시픽 톱 50골프장에 포함되는 등 국제적인 경쟁력을 갖춘 명문 골프장이다.

전남 해남군 화원면 파인비치 골프링크스에서 오는 10월16일부터 19일까지 2025 LPGA BMW 레이디스 챔피언십 대회가 개최된다. 대회 개최와 관련해 8일 해남 파인비치CC에서 업무협약식이 열렸다. 사진은 서윤정 LPGA 이사(왼쪽부터), BMW KOREA 주양예 본부장, 명창환 전남도부지사, 명현관 해남군수, 박지원 국회의원, 허명호 파인비치CC대표. 해남군 제공

LPGA에서 활약하고 있는 세계 골프랭킹 70위 이내 선수 및 초청선수 등 세계 최정상급 여자 프로골프선수 78명이 참가한다. 대회 실황은 전 세계 170여국, 약 5억7000만 가구에 생중계될 예정이다.

대회 개최와 관련해 이날 해남 파인비치CC에서 업무협약식이 열렸다. 협약식에는 명현관 해남군수와 서윤정 LPGA 이사, 주양예 BMW KOREA 본부장, 허명호 파인비치 대표, 명창환 전남도 행정부지사가 참석해 대회 개최를 공식 확정했다.

업무협약식에는 박지원 국회의원도 자리해 축하와 함께 전남도, 해남군과 협력해 성공적인 대회를 치를 수 있도록 적극적인 지원을 약속했다.

업무협약에 따라 해남군은 성공적인 대회 개최를 위해 행·재정적 지원에 적극 나서기로 했으며, LPGA와 BMW는 해남군의 국내외 마케팅 및 홍보 활동에 적극 협력하기로 했다.

해남군은 세계적인 스포츠 이벤트 유치를 계기로 선수들이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 지원체계를 마련하는 한편 스포츠 관광에 따른 지역경제 활성화를 이끌어낼 수 있도록 관련 준비에도 만전을 기해 나갈 예정이다.

대회기간 동안 5~6만여명의 현장방문이 예상되는 등 스포츠 관광수요가 대거 창출되고, 지역경제에 큰 활력이 될 것으로 기대되고 있다.

실제 대회 소식이 알려지면서 해남읍의 숙박업소들은 예약 문의가 급증하는 등 벌써부터 지역경제 파급효과가 나타나고 있다고 군은 설명했다.

명현관 해남군수는 “세계적 스포츠대회를 유치하면서 해남의 브랜드 가치와 국제적인 위상을 높일 수 있는 절호의 기회가 될 것이다”며 “대회의 성공적인 개최를 위해 모든 행정지원을 집중하겠다”고 밝혔다.

