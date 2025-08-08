한미 ROTC 사관후보생 동반훈련...유격·장애물 훈련 등 실시

한·미 육군 학생군사교육단(ROTC) 사관후보생들이 7일부터 이틀간 충북 괴산군 소재 육군학생군사학교에서 동반 훈련을 실시했다.
8일 육군에 따르면, 양국 후보생들의 동반 훈련은 2011년 한국 ROTC 창설 50주년을 맞아 시작됐다.
한미동맹 70주년이었던 2023년부터는 연합훈련도 병행한다.
올해는 미 후보생 38명이 한국 ROTC 3학년 유격훈련에 동참했다.
이번 훈련에선 양국 후보생 한 명씩을 한 조로 편성해 유격 체조 및 유격 장애물 훈련을 실시했다.
훈련 종료 후 열린 친선 교류 행사에선 동반 훈련에 대한 소감과 한·미동맹의 중요성에 대한 의견을 교환했다.
엄다영 청주대 후보생은 “미 후보생들과 같이 훈련받으며 그들이 한·미동맹의 역사와 가치에 대해 매우 소중하게 생각하고 있다는 것을 알 수 있었다”며 “대한민국의 자유와 평화를 지키기 위해 공고한 한·미동맹 유지에 일조하겠다”고 다했다.
