CJ대한통운, 2분기 영업익 1152억…전년보다 8.1% 감소

CJ대한통운이 2분기 매출액 3조484억원, 영업이익 1152억원을 달성했다고 8일 공시했다.

2분기 매출액은 지난해 2분기보다 0.4% 줄었고, 같은 기간 영업이익은 8.1% 감소했다.

부문별로는 오네(O-NE) 사업의 2분기 매출은 9076억원, 영업이익은 458억원이다. 경기 불황으로 인한 소비심리 위축과 함께 운영 안정화 비용 영향으로 매출과 영업이익이 모두 줄었다.

CJ대한통운 관계자는 "6월부터 택배 물량이 전년 대비 증가세로 전환했고, 이커머스 풀필먼트의 수익성이 개선 흐름을 보이고 있다"며 "하반기에는 '매일 오네' 효과가 점차 가시화할 것"이라고 말했다. 매일 오네는 CJ대한통운의 주 7일 배송 서비스다.

계약 물류(CL) 부문의 2분기 매출은 지난해 2분기보다 13.1% 증가한 8334억원을 달성했다. 같은 기간 영업이익은 5.4% 늘어난 449억원이다.

신규 수주의 지속 확대로 매출이 늘었으며, 원가 경쟁력 제고를 통해 이익이 증가했다.

글로벌 부문의 2분기 매출은 전년보다 소폭 감소한 1조1027억원으로 집계됐다.

반면 이 기간 글로벌 부문의 영업이익은 11.9% 증가한 207억원이다.

전략 국가인 인도 사업의 호조세와 초국경물류(CBE) 사업의 지속 성장이 수익성 향상으로 이어졌다.

