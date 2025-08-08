“앞으로도 소비쿠폰 계속돼야”… 국민 절반, 긍정 평가

국민 10명 중 5명은 소비쿠폰과 같은 소비 진작 정책의 향후 지속 여부에 대해 “앞으로도 계속되어야 한다”고 답한 것으로 나타났다.

8일 데이터 컨설팅 기업 피앰아이(PMI)가 최근 전국 만 20~69세 성인 남녀 1000명을 대상으로 ‘민생회복 소비 쿠폰 정책에 대한 국민 체감 조사’를 실시한 결과 소비쿠폰과 같은 소비 진작 정책의 향후 지속 여부에 대해 응답자의 53.9%는 “앞으로도 계속되어야 한다”고 답했으며, “잘 모르겠다”는 25.0%, “그렇지 않다”는 21.1%로 타났다. 40~50대 응답자의 60% 이상이 정책의 지속 필요성에 대해 공감했다.

서울 종로구 주민센터에 놓인 민생회복 소비쿠폰. 뉴시스

소비 쿠폰 정책의 긍정적 효과와 함께, 개선 필요성에 대한 응답도 확인됐다. 정책 시행 중 아쉬웠던 점으로는 ‘사용처가 제한적이었다’(48.4%)는 응답이 가장 많았다. 이어 ‘아쉬운 점은 없었다’는 응답도 39.3% 달해, 조사 참여자의 상당 수가 정책을 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다. 이 외에 ‘홍보가 부족했다’(8.1%), ‘신청 절차가 불편했다’(6.8%) 등이 뒤를 이었다. 향후 소비쿠폰 정책에서 가장 보완이 필요하다고 생각되는 항목으로는 ‘사용처 다양화’(52.4%), ‘지급 기준 형평성 개선’(36.2%), ‘지원 금액 조정’(33.6%) 등이 주로 지목되었다. 또한 ‘신청 절차 간소화’(18.5%), ‘지급 시기 조정’(9.1%), ‘정책 홍보 강화’(7.7%)에 대한 응답도 확인됐다.

가장 많이 활용된 지급 방식은 신용·체크카드 연동형(80.0%)이었고, 이어 모바일 및 종이형 지역사랑상품권(10.5%), 선불카드(8.4%), 기타/잘 모르겠다(1.1%) 순이었다.

지역사랑상품권으로 지급받은 국민은 기존에 구매한 지역사랑상품권과 동일하게 주소지 관할 지방자치단체에 소재한 가맹점에서 사용 가능하고, 신용 및 체크카드 또는 선불카드로 지급받은 국민은 일부 업종을 제외한 연 매출액 30억 원 이하 소상공인 업체에서 사용할 수 있다.

위와 같은 소비 쿠폰 주요 사용처에 대해선 ‘이미 알고 있었고 해당 매장에서 사용하려 노력했다’는 응답이 80.6%, ‘알고 있었지만 신경쓰지 않았다’가 17.8%, ‘몰랐다’ 1.6% 순으로 나타났다.

소비쿠폰의 주요 사용처는 식당, 카페 등 외식 업종이 66.7%, 마트 및 전통시장 등에서의 생필품 구매(61.9%)가 뒤를 이었다. 그 외에는 미용·의료(32.3%), 문화·여가(7.8%), 교육비(7.6%) 등으로 다양하게 분포되었다(복수응답). 연령대별로는 20~30대는 외식 관련 소비 비중이 높은 반면, 40~60대는 외식과 생필품 소비가 고르게 높게 나타났다. 소비쿠폰 도입 이후 소비가 늘었는지에 대한 질문에는 43.3%가 ‘소비가 늘었다’고 응답해, 일정 수준의 소비 진작 효과를 발휘했음을 보여줬다. 과반인 51.9%는 ‘비슷하다’, 4.8%는 ‘줄었다’고 응답했다.

지난 3일 서울 동대문구 청량리종합시장에 민생회복 소비쿠폰 관련 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

정책 시행 이후 생활 환경 변화를 묻는 질문에는 ‘전통시장이나 마트가 활기를 되찾은 느낌이다’(37.8%), ‘식당이나 카페에 사람이 많아졌다’(37.4%)는 응답이 가장 많았다. 이외에도 ‘영화관, 공연장 등 여가 공간이 붐볐다’(13.9%)는 응답도 있었으며, ‘눈에 띄는 변화는 없었다’는 응답도 27.6%를 기록했다.

응답자들이 소비 쿠폰을 가장 많이 사용한 대상은 ‘나 자신’(51.3%)으로 나타났다. 이어 ‘가족이나 자녀’(39.4%), ‘부모님이나 친척’(5.4%), ‘지인·타인’(1.7%), ‘기부 또는 후원 목적’(0.3%), ‘기타’(1.9%) 순이었다. 연령별로는 2~30대에서 ‘나 자신을 위해 사용했다’는 응답이 특히 높았고, 4~60대는 가족이나 자녀를 위한 소비 비율이 상대적으로 높았다.

향후 민생 지원 방식 중 가장 효과적이라고 생각되는 방식에 대한 응답에서는 ‘지역화폐·소비쿠폰 지급’이 39.5%로 가장 많았고, ‘현금 지급’(29.8%), ‘세금 감면’(19.2%), ‘공공요금·교육비 등 직접 지원’(8.0%), 기타(3.5%)이 뒤를 이었다. 연령대별로 보면 20대는 ‘현금 지급’을 선호했고, 30대 이상은 ‘소비쿠폰·지역화폐’ 방식의 정책을 더 선호하는 경향을 보였다.

피앰아이 관계자는 “이번 조사를 통해 소비쿠폰 정책이 국민의 일상 소비와 인식에 일정한 영향을 미쳤음을 확인할 수 있었다”며“앞으로도 실질적인 체감 효과를 높일 수 있는 정책 설계와 실행이 함께 이루어질 필요가 있음을 보여주는 결과”라고 전했다.

김건호 기자 scoop3126@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]