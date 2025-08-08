우크라, 미·러 정상회담 패싱 우려..."유럽도 참여해야"

미국과 러시아가 우크라이나 전쟁과 관련해 정상회담을 열기로 하면서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유럽도 평화 과정에 참여해야한다고 강조했다. 내주로 예정된 미·러 정상회담에서 우크라이나 패싱을 우려한 행보로 보인다.

7일(현지시간) 젤렌스키 대통령은 “유럽 정상과 연쇄 통화를 한 뒤 유럽의 참여가 필요하다는 데 의견을 모았다”라고 강조했다. 그는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과의 통화 내용을 알리며 미국과 러시아의 평화 과정에 유럽과 우크라이나도 참여해야한다는 의견을 내비쳤다.

젤렌스키 대통령은 메르츠 독일 총리와 통화 소식에서 “우리는 종전의 매개변수가 향후 수십 년 유럽의 안보 지형을 형성할 것이라는 견해를 공유한다”라며 “전쟁은 유럽에서 일어나고 있고 EU 가입 협상 중인 우크라이나는 유럽의 일부분이다. 따라서 유럽은 관련 과정에 참여해야한다”고 언급했다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 통화에서도 그는 "도널드 트럼프 미국 대통령과 (지난 6일 나눈) 대화와 현재 외교적 옵션에 대해 설명했다"며 "우크라이나는 실질적이고 공정한 종전을 추구한다"고 말했다.

그러면서 "통합된 유럽이 우크라이나와 관련된 모든 과정에 참여해야 한다는 우르줄라(폰데어라이엔 위원장)의 명확한 시각에 감사하다"며 "EU는 전후 재건에 주요 역할을 할 것이고 이는 수십 년 만에 유럽 최대 규모의 경제 프로젝트가 될 것이므로 유럽의 목소리는 외교에서 들릴 것"이라고 설명했다.

젤렌스키 대통령의 ‘유럽 참여’ 강조에는 내주로 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담에서 우크라이나 입장이 배제될 수 있다는 우려가 깔린 것으로 보인다. 앞서 미국은 러시아에 젤렌스키 대통령도 참여하는 3자 회담을 제안했지만 푸틴 대통령은 “그런 조건을 조성하려면 아직 갈 길이 멀다”며 거부 의사를 밝혔기 때문이다.

이미 올해 2월부터 미국과 러시아가 우크라이나 전쟁 종전 협상을 두고 직접 접촉을 해온 탓에 우크라이나와 유럽은 수차례 패싱 경험을 당했다. 다만 휴전과 종전 협상에 진척이 없었고 트럼프 대통령도 푸틴 대통령에 불만을 품으며 우크라이나와 유럽에 전향적인 태도를 취하면서 상황은 다소 변했다.

현재 우크라이나에는 푸틴 대통령이 정상회담을 전쟁을 장기화하는 수단으로 삼을 것이라는 우려가 지배적이다. 우크라이나 국가전략연구소의 미콜라 비엘리에스코우는 로이터 통신에 미국의 정상회담 제안은 "러시아에 고립에서 벗어나 동등한 대화 기회를 주는 듯한 인상"이라며 "러시아는 실제 아무런 양보 없이 회담 자체를 협상에 열려 있다는 증거로 내세울 것"이라고 지적했다.

젤렌스키 대통령은 "안보 보좌관들이 온라인 회의를 열어 우크라이나, 유럽 전체, 미국까지 우리의 공동 견해를 조율할 것"이라고 말했다.

배주현 기자 jhb92@segye.com

