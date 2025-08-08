2030세대의 중고차 선택은?

아반떼 CN7, 사진=현대자동차 제공

최근 MZ세대 중심의 리커머스 열풍이 자동차 시장까지 확산됨에 따라, 중고차 거래에 대한 선호와 소비 방식에도 변화의 움직임이 나타나고 있다.

엔카닷컴(대표 김상범)은 올해 1월부터 7월까지 2030 세대의 중고차 거래 트렌드를 분석했다.

올해 1월부터 7월까지 2030세대의 내 차 사기 서비스 ‘엔카믿고’를 통해 가장 많이 구매한 차량은 현대 아반떼 (CN7)로 나타났다.

이어 경형 모델인 기아 더 뉴 레이, 현대 캐스퍼가 각각 2위와 3위를 차지했다.

두 모델은 구매 예산과 유지비 부담이 낮아, 초보 운전자나 1~2인 가구에 적합한 실용적인 차량으로 인기가 높다.

4위는 현대 아반떼 AD, 5위는 현대 더 뉴 그랜저 IG가 차지했다.

이들 모델은 연식과 차량 상태에 따라 차이는 있지만 1~2000만원대의 합리적인 가격으로 구매할 수 있다는 점에서 실용성과 가성비를 중시하는 MZ세대의 소비 성향과 부합한다.

실제 올해 1~7월 ‘엔카믿고’ 서비스 신청 비중의 52.7%가 2030세대였다.

한편 1월부터 7월까지 ‘엔카 비교견적’으로 가장 많이 판매된 모델 1위는 BMW 5시리즈 (G30)였다.

이어 2위는 벤츠 E-클래스 W213, 3위부터 5위는 현대 그랜저 HG, 그랜저 IG, 아반떼 AD 순이었다.

이들 차량은 공통적으로 중고차 시장에서 수요가 꾸준하고, 거래 회전율이 높은 대표 모델로 꼽힌다.

엔카닷컴 관계자는 “2030 세대는 가치 소비를 고려하고, 비대면 중심의 간편하고 편리한 거래 방식에 익숙한 세대”라며 “엔카닷컴은 앞으로도 MZ세대의 라이프스타일에 맞춘 디지털 거래 환경을 고도화해 자동차 리커머스 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

