“구걸하고 강요하지 마”...이민정, 대국민 사과에 ‘♥이병헌’ 일침

배우 이민정이 유튜브 공약을 두고 대국민 사과에 나섰다.

지난 7일, 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘[긴급 편성] 이민정 대국민 사과 라이브’라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서는 이민정이 라이브 방송으로 구독자들과 소통을 진행한 가운데, 채널 공약에 대해 언급했다.

이날 이민정은 한 시청자의 댓글을 읽었다. 그는 “이병헌 배우님이 얼마 전 팬클럽 생일 파티에 오셔서 ‘어쩔수가없다’ 홍보 때까지 구독자 50만 돌파가 안 되면 감독님과 출연해서 자기는 얼굴을 가려야 한다고 걱정하시더라”고 털어놨다.

앞서 이민정은 유튜브 시작 당시 50만 구독자 공약을 내걸었던바. 그는 “50만명을 돌파하면 박찬욱 감독님과 이병헌을 끌어와 볼까요?”라고 약속했다. 이후 자신의 채널에서 이병헌이 등장할 때마다 철저하게 블러 처리로 정체를 숨겨왔던 상황.

이민정은 “우리 모두가 걱정하고 있다”며 “지금 구독자 수가 정확하게 몇 만인지는 모르겠지만, 두 달 후에 영화가 개봉한다”고 토로했다. 이에 오는 9월 16일, 홍보 영상이 나가야 하는데 50만명을 기록하지 못하면 블러 처리로 나가야 한다는 것.

그는 “이것 때문에 제가 자다가도 악몽을 꾼다”며 “꿈에서도 막 블러가 나온다”고 걱정했다. 잠에서 깨고 나서 ‘이놈의 조동아리 어떻게 해야하나’ 생각할 정도. 이어 “영화를 홍보해야 하는데 오빠가 블러 처리돼서 나가는 게 영화팀과 홍보팀에도 너무 미안하다”고 부연했다.

이로 인해 너무 스트레스를 받자 이병헌은 ‘나는 네가 한 말을 번복하는 건 말이 안 된다’고 주장했다고 한다. 이때까지 스쳐만 지나가도 블러 처리를 했는데 갑자기 영화 홍보를 위해 얼굴을 그대로 보여줄 수 없기 때문.

그는 “오빠 생일날 신동엽 오빠도 와서 이야기해주셨는데 ‘그렇게 불안해하지 마라’고 귀띔했다”며 “그게 유튜브의 매력이고, 내가 내뱉은 말은 지켜야 한다고 하더라”고 덧붙였다. 그러면서도 “제가 잘못했습니다”라며 “널리 널리 알려서 구독해주세요”라고 부탁해 웃음을 안겼다.

이민정은 이병헌에게 ‘사람들에게 강요하고 구걸하지 말라’는 일침도 들었다고 한다. 그는 “강요까진 아니더라도 제가 영화 홍보를 잘 해보려고 이러는 거니까 구독 많이 눌러달라”며 “9월 중순 전까지 50만이 되면 제가 덜 죄송할 것 같다”고 거듭 부탁했다.

