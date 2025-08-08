“독도 바다 살아있네… 깨끗하고 풍요로워”

“독도 바다, 여전히 깨끗하고 풍요롭습니다. 살아 있습니다.”

광복 80주년을 앞둔 8일 눈이 부시게 푸르른 하늘 아래 독도 몽돌해안에서 특별한 물질이 펼쳐졌다. 제주와 울릉 해녀들이 바다에 뛰어들어 과거 이들의 선배가 총칼 없이 평화롭게 우리 영토를 지켜냈던 역사를 재현한 것이다.

광복 80주년을 앞둔 8일 눈이 부시게 푸르른 하늘 아래 독도 몽돌해안에서 제주와 울릉 해녀들이 합동 물질을 시연하고 태극기를 펼쳐 보였다. 제주도 제공

제주 해녀와 독도의 인연은 오래됐다. 일제강점기부터 제주 해녀들은 독도 해역에서 물질을 해왔다. 광복 이후에는 더욱 적극적으로 독도를 삶의 터전으로 삼았다.

1950년대 들어 일본의 독도에 대한 영유권 주장이 계속되자 울릉도 청년들이 조직한 독도의용수비대와 함께 실질적인 영토 수호에 나섰다.

당시 독도의용수비대는 운영 자금 부족으로 어려움을 겪었다. 해녀들이 독도에서 채취한 값비싼 자연산 미역과 전복 판매 수익은 수비대 운영비로 쓰였다.

더 중요한 것은 해녀들의 어업 활동 자체가 독도 영유권을 입증하는 가장 확실한 증거가 됐다는 점이다. 우리 국민이 독도에서 일상적으로 경제활동을 한다는 사실은 강력한 실효적 지배의 근거였다.

이날 물질 시연에는 제주·울릉 해녀 10여 명이 참여했다. 해녀들은 숙련된 솜씨로 해산물을 채취하는 물질 시연을 벌이고, 바다 위에 대형 태극기를 펼치며 공동체 연대와 해양주권의 의지를 다졌다.

유용예 제주도해녀협회 감사는 “지난해에 이어 올해도 독도 바다에 들어갔는데 여전히 바다가 깨끗하고 풍요로웠다”며 “제주해녀 숨비소리가 독도 동도와 서도 사이에 가득 울려퍼진 것이 가슴 벅찼다”고 소감을 전했다. 특히 “광복 80주년을 기념해 더욱 감동스럽고 경이로운 순간이었다”며 “제주해녀가 언제든지 바다를 통해 문화교류를 할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.

강명선 제주도해녀협회 부회장은 “감태가 있는 걸 보니 바다가 살아있다”면서 “여기는 물이 세고 물때가 없어 겁도 났지만, 기회가 되면 또 올 것 같다”고 말했다.

오영훈 제주도지사도 해녀들과 함께 바다에 들어가 “광복 80주년, 우리는 해양주권의 산증인이다”라고 외쳤다.

이번 퍼포먼스는 제주 해녀들이 오늘날까지도 후세에 전하는 살아있는 증언이자, 해양을 수호하는 공동체라는 점을 보여줬다.

물질 시연 후에는 독도 등대지기, 중앙119 소방관 등 독도 근무자 6명에게 제주해녀들이 정성껏 준비한 ‘제주해녀 밥상’이 전달됐다.

전통 바구니 차롱에는 홍합 주먹밥, 된장냉국, 소라꼬지, 돼지적갈 등 ‘바다의 딸’ 해녀들이 평소 즐겨 먹던 음식이 정성스럽게 담겨 있었다. 과거 독도에서 고된 생활을 했던 해녀들이, 오늘날 그 자리를 지키는 이들에게 보내는 격려와 위로의 도시락이었다.

해녀 밥상을 받은 이승효 중앙119구조본부 소방위는 “이곳에서 못 먹어본 것들”이라면서 “잘 먹겠다”고 감사를 전했다.

오 지사는 “일제강점기부터 1960년대까지 제주해녀들이 독도 바다에서 물질하며 독도를 지키는 조력자 역할을 충분히 해냈다”며 “해녀들의 역사적 역할을 다시 한번 조명하고, 앞으로도 독도 바다를 지키고 가꿔나간다는 의미를 현장에서 확인했다”고 말했다.

실제로 해녀들과 함께 물질을 체험한 오 지사는 “독도 바다의 물살이 너무 세서 보통 실력으로 작업이 어려울 것 같다”며 “우리 해녀들이 참 존경스럽고 대단하다”고 소감을 전했다.

제주도는 해녀문화의 전승과 해양공동체 간 교류를 통해, 독도와 해양주권을 지키는 해녀정신을 지속해서 확산해 나갈 계획이다.

제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

