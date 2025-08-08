조국 사면 수순에도 조용한 민주… 민형배 "내란종식 상징" 옹호

조국 전 조국혁신당 대표가 사실상 사면·복권되는 수순에 들어갔으나 더불어민주당은 비교적 조용한 모습이다.



사면권 자체가 대통령 고유 권한이고 아직 최종 절차가 끝나지 않기는 했지만, 조 전 대표가 범여권 진영의 간판급 인사인데다 그동안 여권 내에서 조 전 대표에 대한 사면 요구가 분출됐다는 점에서 민주당의 태도가 다소 로우키라는 해석이 나온다.

조 전 대표가 법무부 사면심사 대상에 포함됐다는 사실이 전날 오전부터 언론 보도를 통해 알려졌으나 당 지도부 차원의 언급은 8일 오전까지는 없는 상태다.



민주당이 이날 전남도당에서 개최한 호남 현장 최고위에서도 조 전 대표는 거론되지 않았다.



지도부에 속한 한 중진 인사는 이날 연합뉴스와 통화에서 "사면은 대통령의 판단 사안"이라면서 "당에서 의견을 올린 것도 없으며 거기에 대해 우리가 뭐라고 할 것도 없다"라고 말했다.



다른 당 인사는 조 전 대표 사면 문제에 대한 질문에 즉답하지 않았다.



앞서 민주당에서는 그동안 친문계(친문재인)는 물론 친명계(친이재명)에서도 "정상화가 필요하다"라며 조 전 대표에 대한 사면 요구가 이어졌는데, 조 전 대표의 사면이 사실상 기정사실화됐음에도 상대적으로 '환영 메시지'가 나오지 않는 것이다.

이를 두고 일각에서는 민주당의 복잡한 심리를 반영하는 것이란 해석이 나온다.



당내에서는 강경 지지층의 요구와 맞물려 조 전 대표의 사면이 필요하다는 공감대가 적지 않은 상태지만, 시점을 두고는 조 전 대표의 사면 심사 대상 포함 직전까지도 "다음 기회로 넘기는 것이 바람직하다"(한준호 최고위원)는 말이 나올 정도로 신중론이 적지 않은 상태다.



이는 강선우 낙마 사태, 증시 대주주 기준 논란, 이춘석 사태 등으로 젊은 층 민심의 이반 가능성이 제기되는 상황에서 공정성 이슈와 맞물려 있는 조 전 대표를 형기의 절반도 채우지 않은 상태에서 풀어주는 것이 새 정부의 국정 동력 확보 측면에서 좋지 않을 수 있다는 인식에 따른 것이다.

여기에다 조 전 대표가 복권돼 내년 지방선거를 앞두고 정치활동을 재개하는 것이 민주당에 별로 도움이 되지 않는다는 의견도 적지 않다. 조국혁신당이 이른바 이삭줍기 공천 등을 통해 호남을 파고들 수 있다는 우려다.



이와 관련, 친명계 한 중진 의원은 "조 전 대표 사면에 따른 중도층 반발 우려에 "그건 상당히 오래된 얘기"라며 "그 이후 조 전 대표 부부와 자녀들이 충분히 처벌받았기 때문에, 주변에 불편한 시각이 있더라도 윤석열 검찰의 정치적인 수사에 대해서는 정상화가 필요하다"고 말했다.



당 강경파도 같은 맥락에서 조 전 대표의 사면 필요성을 공개적으로 옹호했다.



당내 강경파인 '국회 공정사회포럼(처럼회)' 소속으로, 당 검찰개혁 특위를 이끄는 민형배 의원은 "조 전 대표에 대해서는 내란 세력이 처음부터 기획해서 과도하게 몰고 간 측면이 있다"며 "정치적으로 기획된 정치 검찰의 그런 난동이 결국 내란까지 이어진 것"이라고 말했다.



민 의원은 "정치 검찰의 만행에 대해서는 정치적으로 풀어야 할 필요가 있고, 그 정치적 수단 중 하나가 사면"이라며 "이제 세상이 바뀌고 내란을 끝내야 하는 상황에서 보면 상징적인 의미가 크다고 본다"고 말했다.

