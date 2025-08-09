“직장에서 물고 빨고” 직장동료 뒷담화의 죗값은 얼마?

사실이 확인되지 않은 이야기로 직장동료 뒷담화를 한 60대에게 법원이 유죄 판결을 내렸다.

울산지법 형사5단독 조국인 부장판사는 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 벌금 100만원을 선고했다고 8일 밝혔다.

A씨는 울산 울주군의 한 건설현장 협력업체에서 일하던 사람이다. 그는 2023년 12월29일 해당 건설현장에서 직장동료 B씨에게 “현장소장과 한 여성 직장동료가 현장 구석에서 서로 물고 빨고 하고 있었다”는 취지의 말을 한 혐의로 기소됐다. A씨가 언급한 두 사람은 스킨십을 하거나 부적절한 관계를 맺은 사실이 없었고, 피해자 측은 A씨를 고소했다.

A씨는 재판과정에서 “화재감시자 복장을 한 여자와 흰 안전모를 쓴 남자가 입맞춤 하는 것을 다른 회사 사람이 (건설)현장에서 봤다”고만 말했다고 주장했다. 특정 직동료를 지목해 말하지 않았다는 것이다.

하지만 법원은 이를 받아들이지 않았다. A씨에게 직접 말을 들은 B씨와 또 다른 직장동료들의 법정 증언 등을 살펴보면, A씨가 허위사실로 직장동료들의 명예를 훼손한 사실이 인정된다는 이유에서다. 조 부장판사는 “A씨에게 말을 들은 B씨가 위증죄로 처벌받을 위험을 감수하고 A씨를 모함할만한 특별한 이유를 찾기 어렵고, 다수의 직장동료들의 증언도 B씨의 증언과 부합한다”고 지적했다.

이어 “A씨가 B씨에게 보낸 문자메시지도 B씨가 다른 직장동료들에게 전달한 것을 비난하는 내용만 있을 뿐, 피해자를 지목해 말하지 않았다는 내용은 없어 명예훼손이 충분히 인정된다”며 사실이 확인되지 않은 험담은 충분히 명예훼손이 될 수 있다고 판단했다.

직장 내에서 허위사실로 험담을 하다가 유죄 판결을 받는 사례는 종종 확인된다. 2023년 12월 서울동부지법은 명예훼손 혐의로 기소된 30대에게 벌금 400만원을 선고했다. 이 30대는 회사 흡연실 등에서 여러 차례 “한 직장동료가 다른 지점 기사와 관계를 가진 뒤 아이를 가졌고, 남편 몰래 연차를 쓰고 병원에서 중절 수술을 받았다”고 말한 혐의로 기소됐다. 직장인 익명 커뮤니티에 직장동료들에 대한 악의적인 글을 계속 올린 20대는 징역 1년6개월을 선고받았다. 그는 직장동료인 자신의 전 남자친구와 비서 사이를 의심해 ‘우리 회사는 동물의 왕국인 듯’, ‘불륜행위를 하는 문란한 사생활이 많다’라는 취지의 글과 직장동료 몇 명의 사진을 함께 게시했다. 메신저를 통해 해당 내용이 사실인지를 묻고, 사무실 책상 위에 쪽지를 놔두는 등 협박을 하기도 했다.

최근 명예훼손과 온라인상 명예훼손 범죄는 계속 늘고 있다. 경찰청에 따르면 사이버 명예훼손 모욕 범죄 발생은 2015년 1만5043건에서 2020년 1만9388건, 2022년 2만9258건으로 집계됐다. 정보통신망에서 허위사실 명예훼손을 하면 7년 이하의 징역, 5000만원 이하의 벌금형을 받을 수 있다.

