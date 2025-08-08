‘서부지법 사태 배후’ 의혹‥ 경찰, 전광훈 목사 등 7명 출국금지 조치

서울 서부지법 폭력 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사 등 7명이 현재 출국금지 상태인 것으로 확인됐다.
서울경찰청 안보수사1과는 지난 6월 전 목사에 대한 출국금지를 신청했으며 이후 연장해 현재까지 효력이 유지되고 있다고 8일 밝혔다.
이외에도 지난 5일 압수수색 대상에 포함됐던 보수 유튜버 신혜식·손상대 씨, 김수열 전국안보시민단체총연합 회장 등 7명도 비슷한 시기 출국이 제한됐다.
경찰은 지난 1월부터 이른바 ‘전광훈 전담팀’을 운영하며 전 목사가 서부지법 난동 사태를 주도했는지 여부를 들여다보고 있다. 이와 관련해 지난 5일에는 전 목사와 사랑제일교회, 유튜브 스튜디오 등을 압수수색하며 강제수사에 돌입했다.
전 목사는 특수건조물침입 및 특수공무집행방해 교사 등의 혐의를 받고 있다. 경찰은 서부지법 사태 가담자들의 진술을 바탕으로 이른바 ‘신앙심을 이용한 가스라이팅’이 있었는지 살피고 있다.
또 사랑제일교회가 서부지법 사태 피고인들에게 영치금을 송금하는 과정에 전 목사가 개입해 교회 재정에 손해를 끼쳤는지도 확인하고 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 압수물을 분석한 뒤 진행 상황에 따라 수사를 이어갈 방침이다.
