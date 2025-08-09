네이버 2분기 이익 10% 뛰며 5000억대…커머스 두 자릿수 성장

네이버가 2분기에 전년 같은 기간보다 10.3% 증가한 5216억원의 영업이익을 기록했다. 커머스와 핀테크 매출 성장세가 두드러졌다.

네이버는 2분기 연결 기준 매출액 2조9151억원에 당기순이익 4974억원을 기록했다고 8일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 11.7% 증가한 수치다.

사진=연합뉴스

사업 부문별 매출액은 △서치플랫폼 1조365억원 △커머스 8611억원 △핀테크 4117억원 △콘텐츠 4740억원 △엔터프라이즈 1317억원 등이다.

서치플랫폼 매출은 인공지능(AI) 기반 신규 서비스 및 피드를 통한 체류시간이 늘고 광고 지면 최적화 등에 힘입어 전년 같은 기간보다 5.9% 늘었다. 전체 네이버 플랫폼 광고는 전년 동기 대비 8.7%, 전분기 대비 5.6% 성장했다.

커머스는 올해 출시한 네이버플러스 스토어앱이 성공적으로 안착하고 멤버십 및 N배송 경쟁력이 강화되면서 매출이 전년 동기 대비 19.8% 뛰었다. 1분기와 비교하면 9.3% 상승했다.

2025년 2분기 실적발표.

핀테크는 전년 동기 대비 11.7%, 1분기 대비 4.8% 증가했다. 2분기 네이버페이 결제액은 스마트스토어 성장과 외부 생태계 확장으로 전년 동기 대비 18.7% 증가한 20조80000억원을 기록했다.

콘텐츠는 웹툰의 성장 반등과 카메라 앱의 유료 구독자 수 확대 등으로 전년 동기보다 12.8% 성장했다. 엔터프라이즈 부문은 공공 부문 매출 성장, 라인웍스 유료 ID 확대 등으로 전년 동기 대비 5.8% 증가했다.

최수연 네이버 대표는 “앞으로도 네이버는 AI 기반으로 플랫폼 경쟁력 및 사업 역량 강화를 위해 노력하는 한편, 중장기 성장을 위한 새로운 사업 레퍼런스를 확보하며 글로벌 확장을 위한 기반을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.

송은아 기자 sea@segye.com

