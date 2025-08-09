2025년 상반기 지방세 수입 55조6000억원…2024년 대비 4조7000억원 증가

행정안전부는 올해 상반기 지방세 수입이 55조6000억원으로 지난해 같은 기간(50조9000억원)보다 4조7000억원 증가했다고 밝혔다.

올 상반기 당초예산(115조1000억원)대비 진도율은 48.3%로 전년 동기 진도율(46.0%) 대비 2.3%포인트 증가했다. 진도율은 한 해 전체 세입예산 대비 실제 수입액의 비중을 의미한다.

세목별로 보면, 지방소득세 수입액은 15조2000억원으로 전년 동기(12조7000억원) 대비 2조5000억원 늘었고, 당초예산 대비 진도율은 74.0%로 전년 동기(63.9%) 대비 10.1%포인트 증가했다.

13조4000억원이었던 취득세 수입액은 지난해 같은 기간(12조4000억원) 대비 1조원 증가했으며, 당초예산 대비 진도율은 53.5%로 전년 동기(50.3%) 대비 3.2%포인트 증가했다.

지방소비세 수입액은 13조8000억원으로, 전년 동기(13조2000억원) 대비 6000억원 늘었고, 당초예산 대비 진도율은 51.8%로 전년 동기(53.8%) 대비 2.0%포인트 감소했다.

올 상반기 지방세 수입 상세내역은 자치단체 세입 결산이 종료된 후 지방재정365(www.lofin365.go.kr) 등에서 공개될 예정이다.

