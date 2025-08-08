추석 연휴, 고향에서 쓰는 5만원이 ‘복권’ 됩니다

지방에서 5만원 이상 카드를 긁으면 최대 2000만원 ‘복권’에 당첨될 기회가 생긴다. 소비 활성화를 위한 숙박ㆍ전시ㆍ공연 할인쿠폰도 지방에서 쓰면 혜택이 커진다.

기획재정부는 7일 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 경제관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 '지방 살리기 상생소비 활성화 방안'을 발표했다.

이번 방안은 소비가 회복세로 전환한 상황에서 수도권에 비해 회복 속도가 더딘 비수도권의 경기 활성화를 위해 마련됐다.

우선 10월 9일까지 비수도권의 전통시장, 식당, 가게 등 소상공인 점포에서 5만원 이상 누적 카드 결제를 하면 추첨을 통해 1등 10명에게 각 2000만원 상당의 디지털 온누리상품권이 지급된다.

2등(200만원·50명), 3등(100만원·600명), 4등(10만원·1365명)은 수도권 점포에서 결제한 경우에도 응모할 수 있다.

소비 복권 당첨자는 총 2025명이고 전체 당첨금 규모는 약 10억 원이다. 응모권은 총 5만원 단위로 최대 10장 주어진다. 카드 소비액 일부를 온누리상품권으로 환급해주는 '상생 페이백'을 신청하면 결제 시 자동 응모된다. 혹은 다음 달 15일부터 10월 13일까지 상생페이백 홈페이지에서 직접 응모할 수있다.

기존에 1인당 최대 10매까지 제공되던 미술전시·공연예술 할인쿠폰은 비수도권 전용으로 일부 추가 발급된다.

인구감소 지역 관광을 촉진하기 위한 '디지털 관광주민증' 이용자의 할인 혜택은 기존 최대 50만원에서 100만원으로 확대된다.

정부는 비수도권 지자체와 중앙부처·공공기관·민간기업·수도권 지자체 간 상생 자매결연도 적극 지원할 방침이다.

부처와 기관은 자매결연 지역을 연 1회 이상 방문해 기관 행사를 개최하고, 지자체는 숙박 및 체험 할인 등을 통해 관광과 지역 교류를 활성화한다는 구상이다.

이달 시작하는 '숙박세일 페스타'를 시작으로, 9월 '여행가는 가을' 캠페인 및 동행축제, 10월 '코리아 듀티프리페스타', 11월 '코리아세일페스타', 12월 '코리아그랜드세일' 등 주요 관광·소비행사를 역대 최대 규모로 열고 지방소비 촉진프로그램을 집중 편성할 계획이다.

예를 들어 9월 시작하는 '여행가는 가을' 캠페인에는 국내선 항공운임 2만원 할인, 인구감소지역행 버스 노선 30% 할인 혜택이 제공된다.

정부는 민생회복 소비쿠폰 지급 등에 따른 소비 회복세가 올 하반기에 뚜렷해질 것으로 보고 있다. 통계청 나우캐스트에 따르면 개인카드 이용액 증가율(전년 동기 대비)은 올 4~5월 3.5%에서 6월 4.7%, 7월 1~3주 5.2%로 꾸준히 상승하고 있다.

기재부 관계자는 "민생 회복을 위한 소비 쿠폰 지급으로 전반적인 소비 회복세가 더 확대될 것으로 기대되는 상황에서 수도권 회복세에 미치지 못하는 지방의 소비를 적극적으로 '붐업'하려는 차원에서 마련된 대책"이라고 설명했다.

