“4억 줄게, 나가줄래?”…기업들 MZ세대까지 내치는 이유

디지털 전환과 인공지능(AI) 기반의 업무 재편이 본격화되면서 주요 기업들을 중심으로 산업 전반에 ‘희망퇴직 바람’이 거세게 불고 있다. 과거에는 실적 부진 기업들의 고육지책으로 여겨졌던 희망퇴직이 이제는 실적이 양호한 기업들조차 전략적으로 택하는 인사관리 수단으로 자리 잡고 있다.

8일 업계에 따르면 최근 희망퇴직 대상은 전통적인 50대 이상에서 40대, 심지어 30대 초반까지 확대되고 있다.

과거에는 정년을 앞둔 중·장년층이 주 대상이었지만, 이제는 변화하는 조직 구조에 맞춰 비교적 젊은 세대도 예외가 아니다. 퇴직의 기준이 ‘나이’에서 ‘역할’, ‘기여도’ 중심으로 이동하고 있다는 방증이다.

대표 사례로 인기 게임 ‘카트라이더’를 개발한 넥슨 니트로 스튜디오는 최근 5년 만에 처음으로 희망퇴직을 단행하며 대대적인 조직 정리에 착수했다.

업계 특성상 MZ세대가 다수를 차지하는 조직이라는 점에서 이번 결정은 상징적이다. 해당 스튜디오는 근속 기간에 따라 1~2년치 급여를 위로금으로 지급한다. 잔류를 희망하는 직원은 모회사에 전환 배치하는 방식으로 인력 조정을 진행 중이다.

이러한 흐름은 유통, 플랫폼, 통신 업계 전반으로 확산하고 있다.

롯데온, SSG닷컴 등도 30대 직원까지 희망퇴직 대상에 포함시켰다. 마이크로소프트(MS)는 나이와 관계없이 전 부문에 걸쳐 1만명 이상을 감원하는 등 역대급 구조조정을 이어가고 있다.

희망퇴직 조건도 과거보다 훨씬 파격적이다.

일부 기업은 1~3년치 연봉에 재취업 지원금을 얹어 최대 3억원에 달하는 위로금을 지급하고 있다. 주요 통신 3사 역시 희망퇴직을 실시했다. 최대 4억원대 위로금과 자녀 학자금 지원 등 업계 최고 수준의 보상 패키지를 제시하고 있다.

◆기술이 바꾸는 조직의 근본…퇴직 기준도 연공서열에서 ‘역량 중심’으로

이번 ‘희망퇴직 러시’는 단순한 인건비 절감 차원이 아니다. AI와 디지털 기술이 대체 가능한 반복적·정형적 업무가 빠르게 사라지고 있다. 기업 조직은 여전히 연공서열식 인사 구조에 머무르고 있다는 점에서 오는 ‘불일치’가 핵심 원인으로 지목된다.

기업은 △AI에 대응 가능한 민첩한 조직 구조 △다층적이고 복잡한 계층 축소 △기술 친화형 인력 중심 재편 등을 추진하며 근본적인 체질 개선에 나서고 있는 것이다.

전문가들은 이번 흐름을 단순 감원이나 실적 조정의 결과로 보기는 어렵다고 분석한다.

한 전문가는 “최근 희망퇴직 대상이 50대를 넘어 30대까지 확대되고 있는 것은 기업 구조의 근본적인 변화가 시작됐다는 신호”라고 설명했다.

그러면서 “디지털 전환과 AI 중심의 업무 재편이 가속화하면서 기존의 연공서열 중심 인사 시스템이 무너지고 있다”고 덧붙였다.

◆전문가들 “희망퇴직은 인력 감축이 아닌 미래를 위한 구조 전환”

이어 “이제 퇴직 여부는 연령이 아닌 얼마나 미래 역할에 적합한지를 기준으로 판단하는 시대”라고 전했다.

아울러 “기술 변화에 유연하게 적응하지 못하는 인재는 연령과 관계없이 재배치, 퇴직 대상이 될 수밖에 없다”고 강조했다.

디지털 리터러시와 학습 민첩성이 높은 ‘시니어 인재’는 기존의 경력과 경험을 기반으로 오히려 조직 내 핵심 인력으로 재조명될 가능성도 높다는 설명이다.

또 다른 전문가는 “기업 입장에선 미래 경쟁력을 확보하기 위한 불가피한 선택일 수 있지만, 사회 전체적으로는 노동시장 불안정성이 커질 수 있다”고 말했다.

그는 “30대 퇴직자는 경력은 짧고, 나이는 많다는 이중의 부담을 안고 재취업 시장에 나서야 한다”고 지적했다.

또한 “개인은 평생직장이 아닌 ‘평생역량’을 갖추는데 집중해야 한다”며 “기업도 단기 효율성만이 아닌 전환 교육과 인재 재배치를 포함한 지속 가능한 전략이 필요하다”고 부연했다.

