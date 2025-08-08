“그냥 감기겠지” 했다가…5일 뒤 벌어진 끔찍한 일

무더운 여름철, 어린이집이나 유치원 등 집단생활을 하는 영유아를 중심으로 주의해야 할 대표적인 바이러스성 질환이 ‘수족구병’이다. 병명 그대로 손(手), 발(足), 입(口)에 물집을 동반한 수포성 발진이 나타나는 것이 특징이다.

수족구병은 주로 폴리오 바이러스, 콕사키 바이러스 A16, 엔테로 바이러스 71 등 장바이러스(Enterovirus)에 의해 발생하는 급성 바이러스성 감염병이다. 여름부터 가을 사이 유행하며 전염성이 매우 높다.

◆사람 간 접촉, 물놀이 통해서도 감염…“전파력 강해”

8일 건강보험심사평가원 국민 관심 질병 통계에 따르면 수족구병은 감염자의 침, 콧물, 가래 같은 호흡기 분비물뿐만 아니라 대변에 포함된 바이러스를 통해서도 쉽게 전염된다.

감염자의 손이나 오염된 장난감, 식기류, 수건 등 공용 물품을 매개로 간접 접촉을 통해 감염되기도 한다.

여름철에는 수영장, 계곡, 워터파크 등 물놀이 시설을 통한 감염 위험도 높아진다. 전문가들은 “공공장소에서의 물놀이 후에는 반드시 손 씻기 등 철저한 위생관리가 필요하다”고 강조한다.

감염 후 3~5일의 잠복기를 거쳐 입 안에 물집이 생기고 손·발·엉덩이 부위에 붉은 반점이나 수포성 발진이 나타나는 것이 대표적인 초기 증상이다. 이밖에도 △발열 △인후통 △침 흘림 △식욕부진 △피로감 △설사 △구토 등의 증상이 동반될 수 있다.

이 중에서도 탈수 증상은 주의가 필요하다. 아이가 물을 잘 마시지 않거나 소변 횟수가 줄어드는 경우 탈수로 인한 합병증으로 진행될 수 있다. 평소보다 기운이 없고 축 처지는 모습을 보인다면 즉시 의료기관을 찾아 진료를 받아야 한다.

수족구병은 대개 7~10일 내 자연적으로 회복되지만 △무균성 뇌막염 △뇌염 △심근염 △폐출혈 △신경인성 폐부종 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다. 엔테로바이러스 71형 감염은 중추신경계 침범 가능성이 높아 위험성이 더 크다.

현재까지 수족구병에 대한 특별한 치료제나 예방 백신은 개발되지 않은 상태다. 이에 따라 초기 증상 관리와 예방을 위한 위생수칙 준수가 무엇보다 중요하다.

◆치료제·백신 無…손 씻기·공용물품 소독이 ‘최선의 예방책’

수족구병을 예방하기 위해 가장 기본적이면서도 효과적인 방법은 손 씻기다. 흐르는 물에 비누를 사용해 자주 손을 씻는 습관이 중요하다.

기저귀를 갈거나 화장실 이용 후에는 손 위생을 철저히 해야 한다. 알코올 성분의 손 소독제를 함께 사용하는 것도 도움이 된다.

어린이집이나 유치원에서는 아이들이 함께 사용하는 공용 장난감, 놀이기구, 책상, 식기류 등을 자주 소독하고 청결히 유지하는 것이 감염 예방에 효과적이다.

전문가들은 “여름철은 고온다습한 환경으로 인해 바이러스성 질환이 활발히 전파되는 시기”라고 말한다.

이어 “수족구병은 전염력이 강해 집단생활을 하는 영유아 사이에서 빠르게 확산될 수 있어 철저한 예방 조치가 필요하다”고 강조한다.

