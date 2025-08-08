코드쿤스트, 의문의 창고 개방 "에픽하이 작업실이었다"

가수 겸 작곡가 코드쿤스트(CODE KUNST)가 작업실 안 미지의 창고를 공개한다.

8일 오후 11시10분에 방송하는 MBC TV 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에선 그가 절친과 함께 그룹 샤이니 멤버 민호 도움을 받아 작업실 대청소를 시작한다.

코드쿤스트는 청소를 위해 오랜 절친에게 도움을 청한다.

이후 민호가 "나는 왜 부른 거야"라고 외치며 등장한다. 이에 코드쿤스트는 "우리가 다 늙어서 못해"라며 반긴다.

코드쿤스트는 본격적으로 대청소에 대한 설명을 시작한다. 그는 작업실 이사 후 이 문을 처음 열어본다며 곳곳에 거미줄이 쳐진 창고를 보여준다.

이어 코드쿤스트는 "이전에 에픽하이 선배님 작업실이었다"라고 한다.

그가 창고 청소를 두고 "빠르게 다같이 하자"라고 말하자 민호는 "내가 다 할 것 같다"며 자신감을 드러낸다.

그런가하면 이들이 청소를 마치고 커피를 마시던 중, 코드쿤스트가 다른 사람이 커피를 마시는 동안 한 사람만 3분을 참는 '커피 3분 내기'를 제안해 웃음을 자아낸다.

