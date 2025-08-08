노홍철, 300㎏ 바이크에 깔렸다…"휠체어 신세"

방송인 노홍철이 300㎏짜리 바이크에 깔리는 사고를 당했다.

노홍철은 7일 자신의 유튜브 채널 '노홍철'에 업로드된 '노홍철 300㎏ 바이크에 깔린 충격 사고 (말레이시아 오프로드)'이라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

말레이시아 유명 서킷에 초대를 받은 노홍철은 비포장도로에서 바이크를 즐겼다. 하지만 진흙 가득한 비탈길 아래에서 넘어졌다.

노홍철은 "언덕길을 올라간 뒤 그 다음 내려가야 하는데 흙탕물이 있어 너무 무섭더라"고 털어놨다.

그는 "그냥 지나가면 되는데 나도 모르게 브레이크를 잡았다. 브레이크를 당기고 가면 되는데, 모르겠다. 거기까지만 기억이 난다…. 다 잘 갔는데 난 거기서 자빠졌다"고 설명했다.

다행히 안전복을 입었지만 타고 있던 300㎏짜리 바이크에 깔리면서 발이 거기에 껴서 일어날 수가 없었다. 그 때 뒤에서 바이크를 타고 내려오는 사람 목소리가 들렸다.

노홍철은 "저 사람이 내려오면 저 바이크에 내가 치이는 거고, 그러면 나도 더 다치고 그 사람도 다칠 수 있지 않나. 신기했다. 분명 내가 거기서 못 나오고 있었는데, 그 때 초인적인 힘으로 나왔다"고 부연했다.

이후 바로 구급차랑 메딕이 와서 다친 곳을 치료했다.

하지만 이후 발목이 붓는 등 다리 통증이 심해져 노홍철은 결국 공항에서 휠체어 서비스를 이용했다고 덧붙였다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]