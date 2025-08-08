정일우, 27세 때 뇌동맥류 판정…"우울감에 한 달간 칩거"

배우 정일우가 뇌동맥류 판정을 받고 겪었던 힘든 시절을 떠올렸다.

정일우는 7일 방송된 KBS 2TV 토크 예능물 '옥탑방의 문제아들'에서 "산티아고 순례길을 세 번 걸었다"고 밝혔다.

그는 '산티아고를 걸어 가야겠다고 생각했을 때 몸도 마음도 모두 아팠다고 고백했다.

자신의 출세작인 MBC TV 시트콤 '거침없이 하이킥' 오디션 보기 전인 스무살 때 교통사고를 당했다는 그는 뇌동맥류라는 질병은 어떤 이유로 생기는지 잘 모른다고 했다.

정일우는 다만 "교통사고 났을 때 뇌진탕, 뇌출혈이 있었는데 아마 그 영향이 있지 않았겠느냐고 의사 선생님이 말씀하셨다"고 전달했다.

27세에 뇌동맥류 판정을 받은 그는 "'삶을 어떻게 살아야 되나'라면서 우울감에 한 달 동안 집 밖을 안나갔다"고 털어놨다.

그러다가 평소 정말 가보고 싶었던 산티아고 순례길에 가게 됐다고 했다.

이 길이 너무 좋아 세 번 다녀왔다고 했다.

정일우는 "순례길 완주 후 현실을 즐기고 현실에 감사하면서 살아야겠다는 생각이 들었다"면서 "마인드가 굉장히 많이 바뀌었다. 감사함의 유지 기간이 6개월, 1년은 간다"고 덧붙였다.

