김건희 소환 하루 만에… 특검, 구속영장 청구

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 관련 여러 의혹을 수사 중인 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 7일 ‘정점’인 김씨에 대한 구속영장을 청구했다. 김씨를 소환해 조사한 지 하루 만에 신병 확보를 시도하면서 속도전을 펴고 있다. 윤 전 대통령의 경우 체포영장 만료 기한인 이날 재집행 시도가 또다시 무산되면서 특검팀 고심이 깊어지게 됐다.



오정희 특검보는 이날 브리핑에서 “오후 1시21분 자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 알선수재 혐의로 김건희씨에 대한 구속영장을 청구했다”고 밝혔다. 지난달 2일 수사를 개시한 지 36일 만이다. 전직 영부인에 대한 구속영장 청구는 헌정사상 처음이다. 법원이 영장을 발부하면 전직 대통령 부부가 모두 구속되는 첫 사례가 된다.

오정희 특검보. 연합뉴스

특검팀은 전날 김씨를 소환해 도이치모터스 주가조작 의혹(자본시장법 위반)과 정치 브로커 명태균씨 관련 공천개입 의혹(정치자금법·공직선거법 위반 및 뇌물수수), 건진법사 전성배씨 관련 청탁 의혹(알선수재) 등을 캐물었다. 김씨는 조사에서 대부분 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.



오 특검보는 첫 조사 이튿날 전격 구속영장 청구에 나선 이유에 대해 “법률에 명시된 영장 청구 요건에 해당된다고 판단해서 청구한 것”이라고 설명했다. 특히 주요 사건 관계인들과 ‘말 맞추기’ 등 증거인멸 우려를 강조한 것이라는 분석이다.



김씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 12일 오전 10시10분 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 열린다.



특검팀은 이날 오전 8시25분 서울구치소에서 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행을 지휘했으나, 부상 등 우려가 있다는 현장 의견을 받아들여 오전 9시40분쯤 집행을 중단했다. 1일 첫 체포영장 집행이 불발된 지 엿새 만의 재집행 시도도 무산된 것이다. 이번엔 교도관들을 동원해 물리력까지 행사했으나 윤 전 대통령 저항이 거셌다고 한다. 특검팀은 향후 체포영장을 다시 발부받거나 곧바로 윤 전 대통령을 구속기소할 것으로 보인다.

김주영·박아름·유경민 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]