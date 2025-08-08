관세전쟁 여파… 中, 대미 교역 감소세 가속

도널드 트럼프 미국 행정부와 ‘관세 전쟁’을 이어가는 중국의 대미·희토류 교역 감소세가 한층 뚜렷해졌다.



중국 해관총서(관세청)의 7일(현지시간) 발표에 따르면 올해 1∼7월 중국의 대미 전체 무역 규모는 12.0% 감소했다. 대미 수출액은 2513억7220만달러(약 348조원)로 12.6% 줄고, 미국으로부터의 수입액도 858억5140만달러(118조8000억원)로 10.3% 감소하면서다. 특히 1∼6월 대미 수출액 감소율(-10.9%)과 수입액 감소율(-8.7%), 전체 무역 감소율(-10.4%)에 비해 감소 폭이 늘어나 7월 교역 감소세가 두드러졌다.

중국 동부 산둥성 옌타이항. 신화연합뉴스

중국의 전 세계 상대 희토류 수출 규모는 1∼7월 3만8563.6t으로 작년 같은 기간(3만4032.2t)보다 다소 늘었으나, 미국과의 관세 전쟁 도중 희토류 수출 통제에 나선 7월 이후 수출량은 5994.3t에 그쳐 6월(7742.2t)보다 22.6% 감소한 것으로 나타났다.



1∼7월 중국의 한국에 대한 수출액은 832억2220만달러(약 115조원)로 1.1% 감소했고, 수입액은 1015억2640만달러(약 140조원)로 0.3% 증가해 양국 전체 무역 규모는 작년 대비 0.4% 감소했다.



중국의 7월 전체 수출액(달러 기준)은 3217억8000만달러(445조5000억원)로 지난해 같은 기간 대비 7.2% 증가했다. 이는 로이터통신(5.4%)과 블룸버그통신(5.6%)이 각각 집계한 시장 전문가들의 전망치와 올해 6월 중국 수출 증가율(5.8%)을 모두 크게 상회하는 것이다.

임성균 기자 imsung@segye.com

