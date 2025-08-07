한국방사성폐기물학회, ‘2025 원자력협의회 심포지엄’ 경주서 성황리 개최

원자력협의회 주최, 한국방사성폐기물학회 주관으로 개최된 ‘2025 원자력협의회 심포지엄’이 7~8일까지 양일간 경북 경주 교원드림센터에서 성황리에 열리고 있다.

‘천년고도 경주에서 조망하는 지속가능한 미래 원자력’을 주제로 열린 이번 심포지엄은 원자력 전(全) 주기 시설과 사업이 집적된 경주에서 개최된 가운데 원자력 분야 전문가 등 200여 명이 참석했다.

원자력협의회는 원자력 관련 14개 유관기관이 참여하는 자율적 협의체로, 원자력과 방사선의 안전하고 평화적인 이용 확대와 국민 수용성 제고, 정책 협력 및 유관 기관 간 소통 강화를 목적으로 회원기관이 번갈아 가며 주관하는 심포지엄을 매년 하절기에 개최하고 있다.

개회식은 정재학 한국방사성폐기물학회장의 개회사에 이어 양기욱 산업통상자원부 원전전략기획관과 조성돈 한국원자력환경공단 이사장의 축사가 이어졌다.

기조강연에서는 심형진 서울대학교 원자핵공학과 교수는 ‘원전 산업 발전 전략, 최진혁 한국지질자원연구원 지질재해연구본부장이 ‘지질학과 원자력의 동행, 안전과 지속가능성을 향한 여정’을 주제로 한 강연을 통해 미래지향적인 원자력 산업의 발전 전략과 함께 지질학 분야와 원자력 간 협업을 위한 비전을 제시했다.

주제발표 세션에서는 한국수력원자력(주), 한국방사선진흥협회, 한국원자력연구원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력환경공단의 전문가들이 참여해 원자력발전소 (원전)부터 비발전시설(비원전)에 이르기까지 국내 모든 원자력 및 방사선 이용 시설에서 발생하는 다양한 종류의 방사성폐기물 관리 현황을 소개했다.

이어 안전한 처분과 지속가능한 원자력 및 방사선 이용을 위한 과제와 전략에 대해 발표했다.

마지막 순서로 진행된 지역 명사 특강에서는 ‘신라 왕릉의 발굴, 1500년 전 신라왕족과 금관‘을 주제로 강연을 진행했다.

신라 유물의 보존 사례를 통해 방사성폐기물 처분의 장기 안전성을 고찰하는, 인문학과 과학이 만나는 색다른 시간을 가졌다.

행사 2일차에는 중·저준위방사성폐기물 처분장 견학과 함께 경주의 주요 유적지를 탐방하는 프로그램이 운영됐다.

처분장 견학 참가자들은 방사성폐기물이 안전하고 투명하게 관리되고 있는 현장을 눈으로 직접 확인할 수 있었고, 유적지 탐방 참가자들은 천년의 세월 속에서 신라의 찬란한 문화유산을 온전하게 지켜온 경주의 유적을 둘러보며 지속가능한 미래원자력의 방향을 성찰하는 뜻깊은 기회를 가졌다.

한국방사성폐기물학회 정재학 회장은 “이번 심포지엄은 체코 원전 수출사업 최종계약, 고준위방폐물 특별법 제정, 고리1호기 해체계획 최초 승인 등 굵직굵직한 성과를 거둔 원자력계가 모처럼 한 자리에 모여 안전하고 지속가능한 원자력과 방사선 이용의 미래지향을 함께 모색해 본 뜻깊은 자리였다”고 소감을 밝혔다.

