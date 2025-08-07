힐스로보틱스 ‘K-휴머노이드 연합’ 선정…“AX 혁신자 역할 맡을 것”

AI기반 지능형 물류로봇 운영플랫폼 전문 테크기업 힐스로보틱스가 산업통상자원부가 주관하는 ‘K-휴머노이드 연합’에 참여한다고 7일 밝혔다.

힐스로보틱스는 다목적 물류로봇 지능형 운영플랫폼 ‘솔로몬’과 다목적 무인이동체 하드웨어 플랫폼 ‘다비드’를 보유하고 있다. 휴머노이드 로봇을 활용한 작업방식 개선, 무인화 추세에 발맞춰 산업현장의 작업방식을 바꾸는 이미테이션 러닝과 스마트그리퍼 기술이 접목된 휠베이스 기반의 휴머노이드 로봇을 적용해 피지컬 인공지능(AI) 분야의 새로운 게임체인저로 발돋움하는 것을 목표로 한다. 힐스로보틱스 관계자는 “최근 미국의 한 전자그룹으로부터 이같은 수요를 접수해 향후 2년간 관련 휴머노이드 로봇 기술을 개발하게 됐다”고 말했다.

힐스로보틱스는 “K-휴머노이드 연합에서 당사의 특장점을 살려 유통물류 분야의 작업 프로세스를 새로운 ‘AI+로보틱스’의 신기술로 개선하는 ‘AI 전환(AX) 혁신자’로서 지대한 역할을 다할 것”이라고 말했다.

힐스로보틱스는 활동 범위를 점차 넓히고 있다. 지능형 로봇에 대한 견고한 하방 인프라를 구축하기 위해 서울대의 정밀기계설계공동연구소와 산학협력 MOU를 체결했다. 또 한국전자통신연구원(ETRI)으로부터 지능형 로봇운영 특허 기술이전을 받고, 이를 고도화하기 위해 동국대 AI융합학부 소프트웨어학과·SW교육원과 산학협력을 맺었다.

이동수 기자 ds@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]