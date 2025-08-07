전국 1위 영천 복숭아, 전국 132개 이마트 진출!

경북 영천시는 8~12일까지 5일간 ‘전국 이마트와 함께하는 영천 복숭아 축제’가 전국 132개 이마트 매장에서 동시에 열린다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 풍부한 일조량과 최적의 환경 속에서 재배돼 뛰어난 품질을 자랑하는 영천 복숭아의 우수성을 널리 알리기 위해 마련됐다.

시는 이번 행사를 통해 경봉·유명 품종 1.5kg 상자 5만개, 총 75t을 대도시 소비지에 공급, 전국 최대 복숭아 산지인 영천을 적극 알릴 예정이다.

시는 최근 기상이변으로 물량이 다소 부족한 상황에서도 맛과 당도가 뛰어난 영천 복숭아를 엄선해 선보이고, 소비자들이 직접 시식 후 구매할 수 있도록 시식 행사도 함께 진행해, 영천 복숭아의 전국적 브랜드 인지도 확산을 기대하고 있다.

축제 시작 전날인 7일 최기문 시장, 김선태 시의장, 김강훈 NH농협은행 영천시지부장, 김천덕 금호농협조합장이 서울 이마트 용산점을 직접 방문해 영천 복숭아 판촉활동을 펼치며 홍보에 앞장섰다.

최기문 시장은 “이상기후와 각종 자연재해로 복숭아 수확량이 예년보다 다소 줄었지만, 영천 복숭아를 기다리는 소비자들을 위해 고품질 복숭아를 특별히 준비했다”며, “이번 이마트 판촉행사를 계기로 스타영천 복숭아의 우수성을 전국에 알리고, 앞으로도 영천의 다양한 과일과 농특산물이 소비자들에게 더욱 쉽게 다가갈 수 있도록 홍보와 판촉행사를 꾸준히 추진하겠다”고 말했다.

한편, 시는 지난해부터 지역에서만 열리던 과일축제를 대형 유통업체와 협력해 과일 출하시기에 맞춘 전국 단위 판매·홍보행사로 확대했다.

지난해에는 이마트, 롯데마트, 롯데슈퍼 등 전국 매장에서 영천 포도 210t을 동시 판매해 대도시 소비자들로부터 호응을 얻었다.

올해 7월에도 전국 탑마트 76개 전 지점에서 영천 복숭아 75t을 완판하며 흥행을 이어갔다.

이어 ‘전국 이마트와 함께하는 영천 복숭아 축제’를 처음으로 개최해 실질적인 농가 소득 증대에 힘쓰고 있다.

시는 오는 10월과 11월에도 이마트와 롯데마트 전국 매장에서 영천 포도 판매 행사를 진행해 대도시 소비자들에게 영천 포도를 적극 홍보하며 농가 판로 확대에 박차를 가할 방침이다.

