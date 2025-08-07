트럼프 “내주 푸틴과 회담”… 우크라戰 휴전 분수령 되나

3년5개월 넘게 이어진 우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 정상 간 외교가 구체성을 띠면서 휴전 논의가 분수령을 맞을지 주목된다. 미국이 러시아에 통보한 ‘휴전 데드라인’(8월8일)을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 내주 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 열겠다고 공개적으로 언급했다. 트럼프 대통령의 중재로 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령까지 참여하는 3자 회담이 추진되고 있다는 보도까지 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 타스·AFP연합뉴스

6일(현지시간) CNN, 블룸버그통신 보도에 따르면 트럼프 대통령은 워싱턴 백악관에서 열린 애플의 투자 계획 발표 행사에서 러시아, 우크라이나 정상과의 만남을 묻는 기자들의 질문에 “회담이 매우 조기에 있을 가능성이 상당하다”고 답했다. 푸틴 대통령, 젤렌스키 대통령과의 회담까지 포함한 질문이었지만 푸틴 대통령과의 만남을 염두에 둔 대답으로 외신들은 해석했다. 트럼프 대통령은 지난 1월 취임 이후 푸틴 대통령과 수차례 통화를 했지만 직접적인 만남은 없었다.



트럼프 대통령의 정상회담 관련 발언은 같은 날 스티브 위트코프 미국 특사가 푸틴 대통령과 3시간의 회담을 가진 뒤 나왔다. 회담 직후 트럼프 대통령이 “매우 생산적인 회담을 했다. 큰 진전이 이뤄졌다”고 알렸다. 백악관은 “러시아 쪽에서 트럼프 대통령을 만나고 싶다는 의사를 밝혔고 트럼프 대통령은 푸틴 대통령, 젤렌스키 대통령 모두와 만날 용의가 있다”고 발표했다.



이날 위트코프 특사는 러시아에 대한 트럼프 대통령의 불만을 전달하고 협상을 촉구한 것으로 알려졌다. 미국은 시한을 정한 뒤 휴전이 이뤄지지 않으면 러시아는 물론 러시아와 교역하는 국가에 관세를 부과하겠다고 압박해 왔다.



블룸버그에 따르면 양국 정상회담이 성사되면 중동이 유력 개최지로 꼽힌다. 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 먼저 만난 뒤 젤렌스키 대통령까지 참석하는 3자 정상회담을 진행할 가능성도 언급된다. 외신들은 소식통의 말을 인용해 “트럼프 대통령이 이르면 다음주 푸틴 대통령을 만나고 젤렌스키 대통령도 함께하는 3자 회담을 하려 한다”고 전했다. 트럼프 대통령이 이런 방식을 키어 스타머 영국 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리 등 유럽 정상들에게 설명했다는 보도도 나왔다. 다만 당사자인 푸틴 대통령, 젤렌스키 대통령이 회담 개최에 동의했는지는 확실치 않다.

무인기 준비중인 우크라 군인 6일(현지시간) 우크라이나 군인이 러시아군과의 격전지인 도네츠크주 포크로우스크 전선 인근에서 무인기를 띄울 준비를 하고 있다. 포크로우스크=AP연합뉴스

일단 미·러 정상회담이 열린다고 해도 휴전 협정으로 이어질 가능성은 현재로선 높지 않다는 게 대체적인 전망이다. 워싱턴포스트(WP) 등은 푸틴 대통령이 전면 휴전 대신 부분 휴전에 나설 가능성이 높다고 분석했다. 두세 달이면 우크라이나의 방어선이 무너질 것으로 믿고 있기 때문에 트럼프 대통령의 체면 세워주기용으로 드론, 미사일 사용만 제한하는 부분 휴전을 제안하지 않겠냐는 것이다. 모스크바 정치 컨설턴트 세르게이 마르코프는 블룸버그에 “트럼프에게는 러시아의 ‘선물’, 즉 양보가 필요하다”며 “공중 휴전이 그 선물이 될 수 있다”고 말했다. WP도 “트럼프가 수개월간 요구해온 전면적 휴전 대신 푸틴은 최근 우크라이나 도시에 대한 미사일, 드론 공격을 중단하는 ‘부분적 휴전’을 고려 중인 것으로 알려졌다”고 보도했다.



다만 젤렌스키 대통령이 러시아의 태도를 다소 긍정적으로 평가한 것은 눈길을 끈다. 그는 “전쟁은 끝나야 하지만 ‘정직한 종전’이어야 한다는 게 나와 유럽 정상들의 입장”이라며 “러시아가 이제 좀 더 휴전에 의향이 있는 것 같다”고 밝혔다. 마코 루비오 미 국무장관은 “회담이 열리려면 전쟁 종식을 위한 어느 정도 진전이 있어야 한다”며 “러시아와 우크라이나의 영토 양보가 필요로 하는 등 극복해야 할 장애물이 많다”고 설명했다.

배주현 기자 jhb92@segye.com

