野 “이춘석 게이트 특검”… 與 “경찰이 엄정 수사” 정면충돌

이춘석 의원의 ‘주식 차명 거래’ 파문이 확산하고 있다. 국민의힘은 이번 사태를 ‘권력형 게이트’로 규정하며 특검 법안을 당론으로 발의하는 등 총공세에 나섰다. 더불어민주당이 이 의원을 제명하고 엄정 수사를 지시하는 등 강경 대응했지만, 야당은 이번 사태를 정부·여당 전반의 이해충돌 문제로 확장하려는 분위기다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 7일 오전 국회에서 열린 비상대책회의에서 이번 사태에 대해 “경찰의 역량만으로는 엄정한 수사가 어려운 권력형 비리 사건”이라며 “이춘석 게이트에 대한 특검 수사를 제안한다”고 말했다.



송 비대위원장은 “이 위원장이 직접 챙긴 종목이 네이버와 LG CNS라는 점은 국민적 의구심을 한층 키우고 있다”며 네이버와 LG에서 근무한 경력이 있는 다른 장관들도 겨냥했다. 배경훈 과학기술정보통신부 장관의 경우 LG AI연구원장을 지낸 바 있으며, 한성숙 중소벤처기업부 장관과 최휘영 문화체육관광부 장관은 네이버 출신이다.



송 비대위원장은 “새 정부 장관들을 배출한 특정 기업이 AI 국가대표 프로젝트에 포함되고, 법사위원장은 그 기업의 주식을 차명 거래하는 것이 과연 우연의 일치일까 국민은 궁금해한다”고 지적했다.

아울러 그는 “정체불명의 금융거래가 이 위원장 한 명뿐일까 하는 국민적 의구심이 드는 점을 해명해야 할 것”이라며 “불투명한 금융거래, 차명거래가 민주당에 고착화된 문화가 아닌가 의구심이 드는 대목”이라고 꼬집었다.



송 비대위원장은 이재명정부의 국정기획위원회에 참여한 모든 인사와 국회의원 300명 전원에 대한 차명 재산 전수조사도 촉구했다. 의혹 당사자인 이 위원장과 관련해서도 주식계좌주인 보좌관의 실체와 자금의 출처, AI 국가대표 프로젝트에 미친 영향에 대한 실체 규명이 필요하다고 강조했다. 국민의힘은 이날 오후 긴급 의원총회를 열고 특검 법안을 당론으로 발의했다.



시민사회계에서도 이번 사건을 계기로 국회의원 가족 및 측근 명의 차명거래 전수조사가 필요하다는 주장이 나왔다. 참여연대 등 시민단체가 참여하는 ‘재산공개와 정보공개제도개선 네트워크’는 성명을 내고 “국회와 국민권익위원회는 다른 국회의원 역시 이러한 사례가 있을 수 있으므로 국회의원과 보좌진의 재산등록 내역을 점검하고 의원 가족과 측근 명의의 우회 거래 여부를 밝힐 수 있는 전수조사가 필요하다”고 밝혔다.

민주당은 사안의 심각성을 인지하고 있고, 그에 맞는 강도 높은 조치를 선제적으로 취했다는 입장이다.



민주당 박수현 수석대변인은 SBS 라디오에서 “당에서는 제명, 윤리심판원 조사 등 할 수 있는 모든 수단을 동원해서 가장 강력한 조치를 하고 있다”고 말했다. 민주당 정청래 대표는 이 의원의 주식 차명 거래 의혹이 불거진 당일 진상조사를 지시했고, 이튿날 제명 조치했다. 박 수석대변인은 야당의 ‘미공개 정보 이용’ 의혹에 대해서도 “엄중한 수사를 통해 내용이 밝혀질 문제”라고 일축했다.



이재명 대통령의 “엄중 수사” 지시에 따라 경찰도 전담 수사팀을 편성해 본격 수사에 나섰다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 변호사, 회계사 등 법률·자금 추적 전문인력을 포함해 25명 규모의 전담 수사팀을 편성했다. 시민단체 서민민생대책위원회와 가로세로연구소, 자유대학 등은 전날 이 의원을 금융실명법 위반 등 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

