[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 8일 (금요일)

쥐
96년생: 어떠한 경우에도 자신감을 갖추길 바란다.
84년생: 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다.
72년생: 힘든 고비에 극복이 가능하다.
60년생: 물품구입 실물수를 조심하자.
48년생: 물욕이 강하면 실물을 거둔다.
36년생: 속이 답답하니 바다로 나가자.
소
97년생: 값비싼 물건이라도 쓰일 곳이 없다.
85년생: 후회하지 말고 안전한 쪽을 선택하라.
73년생: 진로문제에 갈등이 온다.
61년생: 승진에 즐거움이 있다.
49년생: 지나친 욕심을 버리자.
37년생: 먼 거리에 여행은 삼가하자.
범
98년생: 즐거운 마음으로 시작하라.
86년생: 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다.
74년생: 실패를 해도 자신감부터 회복하라.
62년생: 자기 페이스를 끝까지 유지하자.
50년생: 한번 실패에 좌절하지 말자.
38년생: 자식의 근심은 부모의 근심이다.
토끼
99년생: 손에 쥐면 그만인데 일이 수월하지가 않다.
87년생: 지나친 의심은 불행하게 만든다.
75년생: 일에 포커스를 맞추어라.
63년생: 업무로 인한 스트레스가 많다.
51년생: 자금문제로 고민하는 운이다.
39년생: 부동산 문제는 해결이 늦다.
용
00년생 모처럼의 기회를 놓치지 말라.
88년생: 과소평가는 과대평가보다 나쁘게 작용한다.
76년생: 원하던 이성친구를 만난다.
64년생: 금전거래에 신경쓰자.
52년생: 과도한 음주는 삼가하자.
40년생: 온갖 정성을 쏟는다면 쾌차한다.
28년생: 길게 생각하고 짧게 행동하는 것이 좋다.
뱀
01년생 신문,정보지에서 매매권 수주권 이루어진다.
89년생: 단판승부에 강하면 힘을 한곳에 집중하라.
77년생: 직장동료와 원만하게 하라.
65년생: 멀리서 좋은 소식이 온다.
53년생: 경쟁관계는 되도록 피하자.
41년생: 가족관계로 마음놓기 힘들다.
29년생: 너무 멀리 움직이는 건 삼갈 때이다.
말
02년생 용이 승천하고 실력을 인정 받는 운이다.
90년생: 작은 마찰은 양보하고 마무리해라.
78년생: 어설픈 시작은 삼가하자.
66년생: 일을 대충 덮어두지 말자.
54년생: 잡기로 낭패 당할 수 있다.
42년생: 친구와 명암을 달리하지 말자.
30년생: 대체로 마음이 가라앉는 운세다.
양
03년생 중요한 약속은 오전에 하면 목표를 달성한다.
91년생: 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라.
79년생: 움직이지 말고 한자리에 일하자.
67년생: 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다.
55년생: 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다.
43년생: 가족과 가정을 중히하자.
31년생: 마른 가지에 새싹이 돋아난다.
원숭이
04년생 새로운 의견을 수용할 수 있는 자세를 가져라.
92년생: 해야할 일이 많지만 순조롭다.
80년생: 외국과 관련있는 일이 생긴다.
68년생: 새로운 거래선이 나타난다.
56년생: 배우자의 건강을 채크하자.
44년생: 정신적으로 피곤한 운이다.
32년생: 선의의 피해자가 생기지 않도록 조심하라.
닭
05년생 에너지의 한계를 지켜야 한다,
93년생: 사적인 관계를 돈독히 하는 데도 힘써라.
81년생: 여성은 애인과 즐거운이 있다.
69년생: 새로 시작하는 마음으로 하자.
57년생: 비가 걷히고 바람이 잦아든다.
45년생: 가족에 즐거운이 있다.
33년생: 급여에 구애받지 말고 최선을 다하라.
개
06년생 이동과 움직임을 자제해야 덕이된다.
94년생: 상상만으로 일을 벌이면 안되다.
82년생: 경쟁자가 나타난다.
70년생: 애정에 한층 더 신경을 써라.
58년생: 일에 뛰어드는 것은 무리다.
46년생: 덜 익은 과일은 먹지말자.
34년생: 질퍽한 곳은 피하고 마른 곳으로 임하라.
돼지
95년생: 심심풀이로 하는 일이 습관이 된다.
83년생: 인연은 그리 멀리 있지 않다.
71년생: 사람들 틈에서 빠져나오자.
59년생: 금전을 잃어버릴까 걱정된다.
47년생: 귀중한 문서나 물건을 잘 챙기자.
35년생: 받기보다 주는 것에 익숙할 때이다.
