세계일보

검색

[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 8일 (금요일)

관련이슈 오늘의 운세

입력 : 2025-08-07 18:26:29 수정 : 2025-08-07 18:26:29

인쇄 메일 url 공유 - +

96년생: 어떠한 경우에도 자신감을 갖추길 바란다. 

84년생: 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다.   

72년생: 힘든 고비에 극복이 가능하다. 

60년생: 물품구입 실물수를 조심하자. 

48년생: 물욕이 강하면 실물을 거둔다. 

36년생: 속이 답답하니 바다로 나가자. 

 

97년생: 값비싼 물건이라도 쓰일 곳이 없다. 

85년생: 후회하지 말고 안전한 쪽을 선택하라.   

73년생: 진로문제에 갈등이 온다. 

61년생: 승진에 즐거움이 있다. 

49년생: 지나친 욕심을 버리자. 

37년생: 먼 거리에 여행은 삼가하자. 

 

98년생: 즐거운 마음으로 시작하라. 

86년생: 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다.   

74년생: 실패를 해도 자신감부터 회복하라. 

62년생: 자기 페이스를 끝까지 유지하자. 

50년생: 한번 실패에 좌절하지 말자. 

38년생: 자식의 근심은 부모의 근심이다. 

 

토끼

99년생: 손에 쥐면 그만인데 일이 수월하지가 않다. 

87년생: 지나친 의심은 불행하게 만든다.    

75년생: 일에 포커스를 맞추어라. 

63년생: 업무로 인한 스트레스가 많다. 

51년생: 자금문제로 고민하는 운이다. 

39년생: 부동산 문제는 해결이 늦다. 

 

00년생 모처럼의 기회를 놓치지 말라. 

88년생: 과소평가는 과대평가보다 나쁘게 작용한다.   

76년생: 원하던 이성친구를 만난다. 

64년생: 금전거래에 신경쓰자. 

52년생: 과도한 음주는 삼가하자. 

40년생: 온갖 정성을 쏟는다면 쾌차한다. 

28년생: 길게 생각하고 짧게 행동하는 것이 좋다. 

 

01년생 신문,정보지에서 매매권 수주권 이루어진다. 

89년생: 단판승부에 강하면 힘을 한곳에 집중하라.   

77년생: 직장동료와 원만하게 하라. 

65년생: 멀리서 좋은 소식이 온다. 

53년생: 경쟁관계는 되도록 피하자. 

41년생: 가족관계로 마음놓기 힘들다. 

29년생: 너무 멀리 움직이는 건 삼갈 때이다. 

 

02년생 용이 승천하고 실력을 인정 받는 운이다. 

90년생: 작은 마찰은 양보하고 마무리해라.   

78년생: 어설픈 시작은 삼가하자. 

66년생: 일을 대충 덮어두지 말자. 

54년생: 잡기로 낭패 당할 수 있다. 

42년생: 친구와 명암을 달리하지 말자. 

30년생: 대체로 마음이 가라앉는 운세다. 

 

03년생 중요한 약속은 오전에 하면 목표를 달성한다. 

91년생: 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라.   

79년생: 움직이지 말고 한자리에 일하자. 

67년생: 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다. 

55년생: 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다. 

43년생: 가족과 가정을 중히하자. 

31년생: 마른 가지에 새싹이 돋아난다. 

 

원숭이

04년생 새로운 의견을 수용할 수 있는 자세를 가져라. 

92년생: 해야할 일이 많지만 순조롭다.    

80년생: 외국과 관련있는 일이 생긴다. 

68년생: 새로운 거래선이 나타난다. 

56년생: 배우자의 건강을 채크하자. 

44년생: 정신적으로 피곤한 운이다. 

32년생: 선의의 피해자가 생기지 않도록 조심하라. 

 

05년생 에너지의 한계를 지켜야 한다, 

93년생: 사적인 관계를 돈독히 하는 데도 힘써라.   

81년생: 여성은 애인과 즐거운이 있다. 

69년생: 새로 시작하는 마음으로 하자. 

57년생: 비가 걷히고 바람이 잦아든다. 

45년생: 가족에 즐거운이 있다. 

33년생: 급여에 구애받지 말고 최선을 다하라. 

 

06년생 이동과 움직임을 자제해야 덕이된다. 

94년생: 상상만으로 일을 벌이면 안되다.   

82년생: 경쟁자가 나타난다. 

70년생: 애정에 한층 더 신경을 써라. 

58년생: 일에 뛰어드는 것은 무리다. 

46년생: 덜 익은 과일은 먹지말자. 

34년생: 질퍽한 곳은 피하고 마른 곳으로 임하라. 

 

돼지 

95년생: 심심풀이로 하는 일이 습관이 된다.    

83년생: 인연은 그리 멀리 있지 않다. 

71년생: 사람들 틈에서 빠져나오자. 

59년생: 금전을 잃어버릴까 걱정된다. 

47년생: 귀중한 문서나 물건을  잘 챙기자. 

35년생: 받기보다 주는 것에 익숙할 때이다.


[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

오피니언

포토

윤아 '청순 미모'
  • 윤아 '청순 미모'
  • 최예나 '눈부신 미모'
  • 있지 유나 '반가운 손인사'
  • 에스파 카리나 '민낮도 아름다워'