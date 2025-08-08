외국인, 3개월 연속 ‘바이 코리아’ [경제 레이더]

외국인의 국내 주식 보유액이 사상 처음으로 900조원을 넘어선 것으로 나타났다. 외국인 투자자들은 3개월 연속 ‘사자’ 행진을 이어가며 국내 증시 투자를 확대하고 있다.

7일 금융감독원이 발표한 ‘7월 외국인 증권투자 동향’에 따르면 7월 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 921조6000억원으로 집계됐다. 전체 시가 총액의 27.7 수준으로 금감원이 관련 통계를 집계한 이래 역대 최고치다.

비상계엄 사태가 있었던 지난해 12월 외국인의 국내 주식 보유액은 673조원에 그쳤다. 이후 올해 4월까지 9개월 연속 순매도를 이어가던 외국인은 지난 5월 순매수로 전환하면서 보유액이 748조원으로 증가했다. 새 정부 출범과 함께 증시가 회복세를 보이자 외국인 투자 심리도 살아났고, 지난달까지 3개월 연속 순매수를 이어가며 보유 주식의 평가액도 상승세를 탄 것이다.

외국인은 지난달 국내 상장주식 3조4110억원어치를 순매수했다. 유가증권(코스피)시장에서 3조7830억원을 순매수한 반면, 코스닥시장에서는 3720억원을 순매도했다.

국가별로는 미국(2조5000억원), 아일랜드(8000억원), 룩셈부르크(7000억원)에서 매수세가 두드러졌다. 보유 규모 기준으로도 미국이 374조2000억원으로 전체 외국인 보유액의 40.6%를 차지해 가장 많았다. 이어 유럽 286조5000억원(31.1%), 아시아 132조1000억원(14.3%), 중동 12조4000억원(1.3%) 순이었다.

외국인은 채권시장에서도 6개월 연속 순투자를 이어갔다.

지난달 외국인은 상장채권 12조8160억원을 순매수하고, 9조8160억원을 만기상환받아 총 3조원을 순투자했다.

지역별로는 유럽(3조4000억원), 미주(8000억원), 아시아(3000억원) 등에서 순투자를 했다. 종류별로는 국채에 2조8000억원, 회사채에 20억원을 순투자했으며 통안채는 9330억원을 순회수했다.

지난달 말 기준 외국인의 상장채권 보유액은 307조7000억원으로 상장잔액의 11.4를 차지했다.

박미영 기자 mypark@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]